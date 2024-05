Chi esce ad Amici sabato 4 maggio: clamoroso avvistamento

Uno tra Mida o Martina uscirà da Amici nella puntata del 4 Maggio. Dopo le registrazioni spunta un avvistamento sorprendente

C’è grande attesa per la nuova puntata del serale di Amici 2024, che andrà in onda sabato 4 maggio su Canale 5. Il pubblico sta già cercando online informazioni su quello che succederà, dato che il programma di Maria De Filippi è notoriamente registrato, e la puntata di sabato sera è stata quindi già realizzata. Ha quindi iniziato a diffondersi una voce sorprendente in merito al nome della persona che dovrà lasciare il talento più amato delle reti Mediaset. La prossima puntata è stata registrata ieri, giovedì 2 maggio, e subito sono emerse sui social le prime anticipazioni sulla puntata di Amici di sabato 4 maggio. Al ballottaggio è stata nominata per prima Martina, poi è toccato a Dustin, e come terzo nome, con grande sorpresa di tutti, sarebbe stato mandato addirittura Mida. La voce sembra molto attendibile, e quindi ora il rischio di eliminazione mette in gioco due dei concorrenti più amati del programma di Maria De Filippi, che terminerà il prossimo 18 maggio. Chi verrà eliminato dunque tra Martina e Mida?

Il pronostico sembra del tutto scontato, a bene vedere: il successo di Mida, in questa stagione, è stato impressionante, non solo tra il pubblico di Canale 5 ma anche fuori dagli studi di Cologno Monzese. Il giovane cantante di Amici ha infatti fatto uscire due singoli negli scorsi mesi che sono stati entrambi premiati con il disco di platino: Rossofuoco, a gennaio, e Ricordarmi di scordarti, ad aprile. Eppure, una clamorosa rivelazione sembra rimettere tutto in discussioni.

Anticipazioni Amici 4 maggio: Mida e Martina al ballottaggio

Secondo alcune voci, infatti, Mida sarebbe stato avvistato nella hall dell’albergo dopo la registrazione del serale in onda il 4 maggio. Un segno che, se confermato, significherebbe che sarebbe lui il concorrente eliminato dal talent, contro ogni possibile aspettative dei telespettatori e delle telespettatrici del talent di Canale 5. Al momento risulta impossibile dire con certezza come stanno le cose, ma questa indiscrezione non ha ancora trovato conferme. A tranquillizzare ulteriormente i fan di Mida, le anticipazioni che sono uscite più di recente sulla prossima puntata di Amici indicano che sarebbe stata invece Martina a perdere il ballottaggio e venire quindi eliminata. La risposta certa e definitiva, a questo punto, non potrà che arrivare solamente sabato sera, quando verrà messa finalmente in onda la puntata. Ai fan di Amici non resta che attendere per scoprire quali voci sono state le più corrette.