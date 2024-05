In che modo Alessandra Celentano è nipote di Adriano

Alessandra Celentano è da tempo uno dei volti di punta di Amici di Maria De Filippi, ma la ballerina e coreografa discende da una famiglia d’artisti: è infatti parente di Adriano Celentano.

Per via del suo cognome, ci si chiede in che modo Alessandra Celentano sia parente con Adriano Celentano, storico cantante milanese oggi 86enne. Prima di tutto c’è da chiarire che Alessandra Celentano non è la figlia di Adriano, ma bensì la nipote. Il cantante di 24mila baci e Il ragazzo della Via Gluck ha infatti tre figli, avuti dalla moglie e attrice Claudia Mori: Rosita, attrice e conduttrice televisiva nata nel 1965; Giacomo, nato nel 1966 e anche lui cantautore come il padre; e Rosalinda, cantante e attrice classe 1968. Alessandra Celentano è invece la figlia di Alessandro, il fratello maggiore di Adriano, nato nel 1920 e per questo più vecchio del famoso cantante milanese di ben 18 anni. Del padre della maestra di danza di Amici, in realtà, non si sa molto altro: non era impegnato nel mondo dello spettacolo o in altri ambiti artistici, a differenza del fratello, della figlia e di molti parenti diretti, come abbiamo visto. Alessandro Celentano è morto nel 2009 all’età di 89 anni, anche se le cause esatte della sua morte non sono note. Alessandra Celentano è molto riservata per quanto riguarda la sua famiglia, e non ne parla molto spesso, anche se ha sempre ricordato quanto i genitori siano stati importanti nella sua formazione e nella sua vita.

Alessandra Celentano in tv come lo zio

Il pubblico italiano la conosce soprattutto come la severa insegnante di danza di Amici, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Alessandra Celentano lavora nel programma ormai dal lontano 2003, e nel frattempo è diventata un volto molto presente nella televisione italiana. È infatti apparsa anche in qualità di giudicie in vari programmi paralleli di Amici, ma è stata anche giudice di Drag Race Italia 2 (2022), e concorrente di Let’s Dance (2010), Pechino Express 3 (2014) e anche di Celebrity Chef. Nata il 17 novembre 1966 a Milano, è stata una importante ballerina e coreografa con una grande carriera nel nostro paese, che l’ha portata a lavorare per vari spettacoli di primo piano, oltre che per i più importanti teatri del nostro paese: la Scala di Milano, l’Opera di Roma, il Comunale di Firenze e il San Carlo di Napoli. Oggi ha 57 anni, e continua a essere un nome prestigioso e molto stimato della danza italiana, anche se per la maggior parte del pubblico è essenzialmente l’insegnante di ballo di Amici.