Martina di Amici genitori: la polemica sulle origini

Martina è la cantante ad Amici 2024 della prof Anna Pettinelli che ha origini brasiliane: è l’orgoglio dei suoi genitori

Ad Amici 2024 Martina Giovannini è solo voce o anche sentimento? Nell’attesa che i prossimi anni dopo il talent di Maria De Filippi daranno la risposta a questo quesito che divide l’attuale giuria e la prof della cantante, Anna Pettinelli, quello che interessa gli utenti è anche sapere se Martina è figlia d’arte oppure no. Chi sono i genitori di Martina è una domanda che spesso ci si pone perché la cantante di Da quanto ho smesso di amarti è già stata vincitrice di un concorso canoro prima di approdare nella scuola più esclusiva e chiacchierata della televisione italiana. L’allieva di canto ha 24 anni, ed è entrata ad Amici a fin novembre 2023, prendendo il posto di Stella Cardone. Nata a Roma, dove è cresciuta e ha di recente ultimato gli studi universitari, ha conseguito nel 2022 la laurea in Biotecnologie presso l’Università La Sapienza della capitale italiana. Per quanto riguarda la sua storia famigliare, Martina ha origini italo-brasiliane. Infatti il padre è italiano, mentre la madre è carioca. Per questo motivo, la voce di Niente come te parla, oltre alla nostra lingua, anche il portoghese materno, anche se poi scrive le sue canzoni principalmente in inglese, altra lingua che, grazie allo studio, conosce piuttosto bene. Oltre alle origini l’altra informazione dettagliata sui genitori di Martina di Amici 2024 è il nome di sua madre, che è stato rivelato da alcuni siti: Marizete Oliveira. La cantante del talent di Maria De Filippi che spesso fa le cover di Alessandra Amoroso, comunque, non è sola in famiglia, avendo anche un fratello e una sorella. Nessuno di loro è famoso quindi Martina cantante di Amici 2024 non è figlia d’arte.

Martina di Amici non canta le sue origini

Quello che poteva essere un guanto di sfida per eccellenza e che poteva infiammare il pubblico di Amici 2024 non si è mai fatto. Sia Mida che Martina hanno origini sudamericane, l’uno venezuelano da parte di madre, l’altra brasiliane. Eppure, a differenza del cantante di Lorella Cuccarini che punta all’internazionalità e spesso ha portato cover o riscritto barre sfruttando le sue radici, la voce di Eppure non ho smesso di amarti non si è mai cimentata in questo genere di canzoni. Fin dall’inizio ha sempre portato brani melodici della tradizione italiana o grandi successi che mettessero in mostra le sue doti canore. Infatti secondo il parere della giuria, a differenza di Sarah Toscano e dello stesso Mida, ha fatto una parabola discendente non evolvendosi nel suo percorso al serale di Amici ma restando ancorata alle sue certezze. Peccato perché Cristiano Malgioglio, che spesso si è complimentato per la voce black della ragazza di Anna Pettinelli, avrebbe potuto sicuramente apprezzare una bella cover in portoghese della tradizione brasiliana visto il suo percorso artistico.