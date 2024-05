Alena Seredova quanti figli ha con Buffon e con Alessandro Nasi

Alena Seredova dopo la separazione dal marito Gianluigi Buffon si è sposata con Alessandro Nasi. I figli della modella della Repubblica Ceca

Bella ieri e oggi, Alena Seredova alla soglia dei 50anni (è nata nel 1978 a Praga) è mamma di tre figli e poteva esserne di quattro. Arrivata in Italia dalla Repubblica Ceca, di cui è originaria, ha iniziato la sua carriera come modella grazie al suo super fisico. Alta 1,80 ben presto è stata notata per fare tv con lo show Torno Sabato di Giorgio Panariello, Le Iene e la Domenica Sportiva. Per l’ex moglie di Gianluigi Buffon si sono subito aperte le porte del cinema, numerosi i film di cui è stata protagonista come Ho visto le stelle, Vip, Un’estate al mare e ai Caraibi. Alla brillante carriera dell’italo ceca si unisce la grande gioia di diventare mamma più volte. Alena Seredova con Gianluigi Buffon ha due figli: Louis Thomas e David Lee. Il primogenito dell’ex portiere campione del mondo sta seguendo le orme del padre. Nato il 27 dicembre 2007, Louis Thomas Buffon è un calciatore ruolo attaccante che gioca nel Pisa (Serie D). David Lee, il secondo figlio della Seredova con il suo ex marito, è nato nel 2009 e studia al Liceo Linguistico di Torino dove vive con la mamma showgirl e il suo secondo marito Alessandro Nasi. Alena e Buffon, dopo un lungo fidanzamento e già genitori dei loro due figli, si sono sposati nel 2011. La separazione tra lo storico portiere della Nazionale e la modella avviene nel 2014 quando il calciatore ex Juve si lega sentimentalmente alla giornalista Ilaria D’Amico. Due anni dopo Alena Seredova ha un nuovo compagno Alessandro Nasi, imprenditore vicino alla dinastia Agnelli e Vice Presidente della Exor. L’uomo d’affari torinese e l’attrice originaria della Repubblica Ceca diventano marito e moglie il 17 giugno 2023. Gigi Buffon e Ilaria D’Amico oggi stanno ancora insieme e hanno un figlio Leopoldo Mattia, nato nel 2016.

Alena Seredova e la figlia Vivienne Charlotte

Oltre a Louis Thomas e David Lee Buffon, Alena Seredova ha avuto un’altra figlia di nome Vivienne nata nel 2020 quando aveva 42anni. Il padre è il suo secondo marito Alessandro Nasi e la terzogenita di casa è la mascotte anche per i suoi fratellini. La modella desiderava tanto avere un terzogenito, una femminuccia, e ci ha provato quasi subito con il suo compagno. Si è sentita di un’estrema felicità ad aver avuto Vivienne quando non era più in programma e per un po’ ha pensato anche di provare ad avere un quarto figlio, anche se poi ha rinunciato sentendosi super felice ovviamente così. Durante la terza gravidanza al fianco di Nasi ha spesso raccontato la sua avventura in pandemia. La bellezza di una dolce attesa consapevole, da adulta, l’emozione di abbracciare dopo tanto tempo una neonata tra le sua braccia, la gioia di una vacanza da neo mamma a Forte dei Marmi, dove è sempre stata di casa.