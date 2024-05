Che Tempo Che Fa ospiti stasera 5 maggio: l’incontro dopo 25 anni

Un campione d’Italia, una star internazionale che ritrova Fabio Fazio dopo 25 anni, attori, artisti e cantautori tra gli ospiti di stasera 5 maggio a Che Tempo Che Fa

Prosegue con grande successo la prima stagione di Che Tempo Che Fa sul Nove che per la puntata di stasera 5 maggio propone la classica divisione in tre blocchi. Il primo della durata di 30 minuti e con inizio alle 19.30 dal titolo Che Tempo Che Farà, poi il format Che Tempo Che Fa dalle 20 e a seguire Il Tavolo che chiude la serata. Anche per questa puntata sono tante le interviste in programma e le storie che avranno spazio all’interno del talk show condotto e ideato da Fabio Fazio. Tra gli ospiti di Che Tempo Che Fa stasera 5 maggio ci sarà Lautaro Martinez capitano dell’Inter che da pochi giorni si è laureata campione d’Italia 2023-2024. Una grande stagione per l’attaccante che dopo aver vinto i Mondiali nel 2022 con l’Argentina ha conquistato la seconda stella con la maglia dell’Inter trascinando i nerazzurri con la sua grinta, le sue giocate e i tanti gol. Spazio tra gli ospiti anche ad un grande ritorno, quello di Laetitia Casta che ritrova dopo 25 anni Fabio Fazio. I due avevano presentato il Festival di Sanremo 1999 insieme a Renato Dulbecco, Teo Teocoli e Anna Marchesini. L’incontro a Che Tempo Che Fa avviene per la presentazione del nuovo film della modella e attrice francese, Una storia nera diretto da Leonardo D’Agostini. Spazio al cinema anche con Diego Abatantuono, altro ospite della puntata di stasera 5 maggio, mentre per la musica ci sarà Francesco Gabbani che presenta il nuovo singolo Frutta Malinconia. A Che Tempo Che Fa sul Nove anche Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica e che presente il libro di fiabe “La Mosca Verdolina e altre storie per chi non vuol dormire”. Infine tra gli ospiti di Che Tempo Che Fa stasera 5 maggio anche Zerocalcare che parlerà del suo nuovo libro “Quando muori resta a me”.

Che Tempo Che Fa Il Tavolo chi sono gli ospiti

Come ormai da tradizione la trasmissione condotta da Fabio Fazio darà spazio anche alla cronaca con Fiorenza Sarzanini, Carlo Cottarelli, Massimo Giannini e Concita De Gregorio. Non mancherà l’approfondimento sulla salute con Roberto Burioni e Sandra Misale oltre al divulgatore Edoardo Prati. Infine Il Tavolo sarà composto oltre alle presenze fisse di Mara Maionchi, nell’occhio del ciclone dopo le polemiche con Tiziano Ferro, Simona Ventura, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani, dal campione olimpico Jury Chechi, Luca Barbarossa che presenta il libro Cento storie per cento canzoni, Gabriele Cirilli, la Gialappa’s Band ed Herbert Ballerini. Previsti anche Diego Abatantuono e Francesco Gabbani che si uniranno al Tavolo tra gli ospiti di Che Tempo Che Fa stasera 5 maggio.