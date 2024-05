Umberto Tozzi figlia adottiva: la verità su Natasha

Umberto Tozzi ha tre figli e l’unica donna è Natasha. Nel corso degli anni si è parlato di lei come figlia adottiva ma la verità è un’altra

Una piccola curiosità sconvolgente riguarda la vita privata di Umberto Tozzi. Un artista di fama internazionale come l’autore di hit storiche come Ti Amo, Gloria e Stella Stai ha fin dall’inizio del suo successo attratto voci e gossip sul suo conto. Un po’ per il suo fascino, un po’ per il suo savoir faivre, il cantautore è sempre stato al centro dell’attenzione non solo per le sue canzoni. Del resto sono tanti i brani romantici della carriera di Umberto Tozzi che raccontano storie d’amore e che hanno fatto battere il cuore a tante coppie. La vita sentimentale della voce di Ti Amo è caratterizzata dall’amore per due donne e soprattutto per quello nei confronti dei tre figli. In particolare però l’attenzione dei fan e degli appassionati di gossip si è concentrata su Natasha Tozzi apparsa spesso sui magazine di settore per i suoi amori come quello per Stefano Ricucci, ex di Anna Falchi, e Alberto Franceschi, ex di Alice Campello, oltre ad un flirt mai confermato con Andrea Iannone. In verità sul suo conto circola da tempo una notizia davvero curiosa cioè che Natasha Tozzi sia figlia adottiva di Umberto Tozzi. Si tratta in realtà di una fake news nata probabilmente per il nome esotico della ragazza. La mamma di Natasha e moglie del cantante è Monica Michielotto. I due si sono sposati nel 1995, lei modella, proprio come poi è diventata la figlia, ha conosciuto l’artista per motivi lavorativi ed è subito scoppiato l’amore. Natasha ha un fratello che si chiama Gianluca ed è produttore, infatti lavora a stretto contatto con il padre Umberto Tozzi.

Umberto Tozzi e le polemiche con il primo figlio

C’è un’altra rivelazione sui figli di Umberto Tozzi e riguarda in particolare il primogenito, Nicola Armando nato nel 1983 dall’unione tra la voce di Gloria e la ex compagna Serafina Scialò. Il rapporto tra il cantante e suo figlio è stato al centro del gossip perché a quanto pare tra i due le cose non vanno per il meglio o almeno è stato così in passato. Oggi non si conosce in che rapporti sono Umberto Tozzi e il suo primo figlio. All’epoca Nicola Armando aveva criticato il padre per questioni economiche e per una vicenda relativa alla mamma accusata di aver preso dei soldi ingiustamente. Il primogenito del cantante difese la mamma spiegando che in realtà le accuse erano totalmente false. Successivamente proprio il padre Umberto Tozzi rinunciò all’azione legale che aveva intrapreso nei confronti della ex Serafina Scialò che in tanti credono sia prima moglie ma in realtà i due non si sono mai sposati.