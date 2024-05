Stasera tutto è possibile ospiti stasera 6 maggio: Step by night

Gli ospiti di stasera, 6 maggio 2024, di Stasera tutto è possibile: artisti e comici che affiancheranno Stefano De Martino

Nuova puntata, questa sera, del fortunato programma di Rai 2 condotto da Stefano De Martino, che con i suoi ospiti è pronto a divertire e intrattenere un pubblico sempre più appassionato. Dagli studi dell’Auditorium Rai di Napoli, il cast di Stasera tutto è possibile presenterà alcuni dei suoi classici giochi, come La stanza inclinata, La coppia che scoppia, Golden STEP, Stammi dietro dance e Speed Quiz. Il tema portante della puntata di oggi, lunedì 6 maggio 2024, sarà “Step by Night”, e vedrà il consueto ritorno di Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Giovanni Esposito, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia, ospiti fissi del varietà condotto da Stefano De Martino. L’imitatore Vincenzo De Lucia, questa sera, si cimenterà con il ruolo della giornalista e presentatrice tv Francesca Fagnani, la celebre intervistatrice di Belve.

Tra gli ospiti speciali di questa serata ci sarà Paola Barale, 57enne showgirl e presentatrice televisiva, che negli ultimi anni è stata concorrente a Name That Tune e a Ballando con le stelle, nonché inviata delle Iene. Troveremo poi Bianca Guaccero, attrice e conduttrice tv 43enne, che abbiamo visto di recente nel film di Gianluca Ansanelli La guerra dei nonni, nella serie tv Fino all’ultimo battito, e anche in Tale e Quale Sanremo, Liberi Tutti e Teche Teche Top Ten. Infine, a concludere gli ospiti di Stasera tutto è possibile del 6 maggio, ci saranno il comico Angelo Pisani, noto per aver fatto parte del duo Pali e Dispari, e l’imitatore Claudio Lauretta, già visto a Tale e Quale Show e, più di recente, a Fake Show – Diffidate delle imitazioni.

Stasera tutto è possibile quando finisce

Continua a mietere successo il programma condotto, per la sesta edizione consecutiva, da Stefano De Martino. Lo showman napoletano, arrivando nelo programma di Rai 2 nel 2019 sostituendo Amadeus, si è ormai affermato come uno dei volti più amati della televisione italiana anche grazie alle fortune di Stasera tutto è possibile. Quella attualmente in onda è la decima stagione del programma ed è iniziata lo scorso 1° aprile, con una puntata ogni lunedì sera. In tutto, questa edizione conterà 8 puntate, quindi più delle due precedenti annate (quando si fermò a 7 e 6), tornando quindi alla quota della sesta e della settima edizione. Stasera è tutto possibile finirà allora lunedì 13 maggio 2024.