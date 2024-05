Oracene Price chi è la madre delle sorelle Williams e perché ha divorziato

Se Richard Williams è il famoso padre allenatore delle sorelle Serena e Venus Williams, non è da meno per tenacia la loro mamma Oracene Price detta Brandy. Biografia e vita privata della musa delle sorelle del tennis

Venus e Serena Williams non sarebbero i nomi che sono oggi nel mondo del tennis senza i loro genitori, Richard Williams e Oracene “Brandy” Price. Papa e mamma delle sorelle campionesse hanno spinto le loro figlie a coltivare la loro passione per il tennis e sono stati entrambi i loro primi coach. Il lavoro del padre Richard è stato sicuramente più in vista di quello della madre di Venus e Serena, che si vocifera abbia imparato dalla TV le regole di palla e racchetta. Piuttosto quello di Brandy è stato un approccio più mentale e meno tecnico per caricare le figlie al meglio prima di ogni match. Nata il 3 aprile 1952 sotto il segno dell’Ariete Brandy Price, alias Oracene, è nata a Saginaw, nel Michigan. Il nome dei suoi genitori non è stato rivelato, ma suo padre era un operaio del settore automobilistico. Si è diplomata alla Buena Vista School, all’età di 18 anni. In seguito si è iscritta alla Western Michigan University senza laurearsi. Oracene Price è famosa per essere la mamma di Venus e Serena Williams, nonché l’allenatrice in seconda delle sue figlie dopo averle ritirate dall’accademia di tennis in Michigan. Con la sua numerosa famiglia ha lasciato la sua terra di origine e si è trasferita in Florida dove era sicura, insieme a suo marito, che le Venus e Serena avessero più possibilità di vivere con tranquillità la delicata fase di studio e allenamenti. Oracene Price e il suo futuro marito Richard si sono incontrati alla fermata dell’autobus a Los Angeles quando lei era adolescente, visto che ha dieci anni in meno del papà delle sue figlie.

L’allenatore, per fare colpo sulla ragazza, approcciò dicendo che era così bella che voleva sposarla e avere con lei tanti figli e diciamo che fu profetico perché si sono sposati nel 1980, unendo ufficialmente le loro famiglie visto che lui aveva già dei figli. Richard Williams era già padre di Sabrina, Richard III, Ronner, Reluss e Reneeka Williams dal suo primo matrimonio con Betty Johnson da cui aveva divorziato nel 1973. Secondo il Los Angeles Times, anche la madre delle sorelle Williams aveva avuto in precedenza, seppur molto giovane altri bambini. Price aveva già avuto le figlie Yetunde, Lyndrea Price e Isha dal precedente compagno Yusef A.K. Rasheed con cui si era lasciata nel 1979. La loro prima figlia insieme è stata Venus Williams, nata il 17 giugno 1980. L’anno successivo ebbero Serena Williams, il 26 settembre.

Oracene Price cosa fa oggi la mamma delle sorelle Williams

La famiglia al completo si è poi trasferita a Compton, in California, dove i genitori hanno allenato e cresciuto le campionesse prima di trasferirsi a West Palm Beach, in Florida, per proseguire le loro carriere. Richard Williams e Price hanno divorziato nel 2002 dopo 22 anni di matrimonio. Il motivo è dato dai continui tradimenti del padre delle sorelle Williams. A differenza di Richard Williams che ha avuto altri due figli da due donne diverse con l’ultima separazione l’anno scorso a 82 anni, oggi la madre delle sorelle Williams ha 72 anni e si è dedicata esclusivamente al successo di Venus e Serena. Oracene Price è stata spesso avvistata mentre assisteva agli eventi e alle partite delle loro figlie, sempre separatamente dall’ex marito Richard, segno che non sono in buoni rapporti.