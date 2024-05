Concerto Travis Scott Milano: costo biglietti e dove comprarli

Travis Scott in concerto a Milano come lo scorso anno. Ci si attende il sold out per il rapper statunitense

Torna in Italia Travis Scott, il 33enne rapper di Houston, in Texas, celebre presso il grande pubblico per gli album Astroworld e Utopia. Uno dei più apprezzati artisti hip hop dell’ultima generazione, i cui biglietti per lo show italiano non potranno che andare a ruba: ecco perché i fan non vogliono perdere tempo e cercare subito di accaparrarsi un posto per il concerto che Travis Scott terrà a Milano la prossima estate.

La data del live è stata fissata per martedì 23 luglio 2024, e si svolgerà all’Ippodromo La Maura, nella zona di Lampugnano, nella parte sud di Milano. Un evento molto atteso dai fan del rap statunitense, dato che si tratterà dell’unica data italiana di Travis Scott, e dovrebbe essere la data più grande e partecipata dell’intero suo tour in Europa. Lo show farà parte del suo Utopia Circus Maximus World tour, la tournée internazionale del suo ultimo album Utopia, uscito alla fine di luglio 2023.

I biglietti per il concerto di Travis Scott a Milano sono disponibili sul sito di Live Nation a questo link. Il pre-sale è aperto, per gli utenti di My Live Nation, a partire dalle ore 10.00 di oggi, giovedì 9 maggio 2024. La registrazione sul sito è gratuita, e dopo averla effettuata si potrà procedere con l’acquisto. La vendita generale dei biglietti sarà invece aperta dalle ore 10.00 di domani venerdì 10 maggio 2024 su Ticketmaster, Vivaticket e Ticketone.

Travis Scott in Italia

Non si tratta del primo passaggio di La Flame, altro nome con cui è noto il rapper texano, dal nostro paese. Già a giugno 2023 Travis Scott era venuto a Milano, tenendo un concerto durante gli I-Days: anche in quel caso, la location fu l’Ippodromo La Maura, riempito con 80.000 persone, facendo registrare il tutto esaurito. Nel 2023, però, Travis Scott aveva avuto anche una data molto speciale a Roma, chiamata Circus Maximus e tenutasi appunto nella straordinaria cornice del Circo Massimo il 7 agosto e trasmessa live in streaming mondiale pochi giorni dopo l’uscita dell’album Utopia.

Quest’anno, invece, il rapper americano si esibirà solamente a Milano nel nostro paese, ma ci si aspetta che sia la data più importante dell’intero tour europeo, come detto. In passato si era anche vociferato di un possibile passaggio di Travis Scott da Bologna, ma questa ipotesi non si è mai concretizzata.