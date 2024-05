Eurovision 2024 gaffe Rai sul televoto: svelato voto dell’Italia

Al termine della semifinale di Eurovision 2024 la Rai ha commesso una gaffe con il televoto violando il regolamento

In un modo o nell’altro, il televoto fa sempre discutere, anche quando non siamo a Sanremo. È successo ieri sera durante la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest, che si sta svolgendo in questi giorni a Malmo, in Svezia, e a cui partecipa anche la vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, Angelina Mango. L’evento di giovedì 9 maggio ha permesso al pubblico di scoprire quali saranno le altre dieci nazioni a concorrere alla finale dello show. Sono passate, come previsto, Svizzera e Paesi Bassi, tra le favorite per la vittoria finale, e sono ritornate dopo tanti anni di assenza due paesi dell’Est come Lettonia e Georgia. Ma a fare scalpore è stata l’esclusione del Belgio, che era indicato come uno dei paesi che poteva portarsi a casa il titolo quest’anno. Contemporaneamente, in finale ci va Israele, concorrente discusso anche per ragioni politiche. Angelina Mango era già sicura della finale, dato che l’Italia fa parte di quei paesi “big” che hanno a prescindere un posto assicurato. Si è lo stesso esibita, come prevede il regolamento, davanti al pubblico svedese, ma il suo live show ha avuto una coda abbastanza discussa, anche se non per colpa della 23enne cantante di Maratea. Infatti, il problema è legato alla Rai, che trasmette in Italia l’Eurovision 2024, come quello degli altri anni precedenti.

Eurovision 2024 gli italiani votano Israele

La televisione pubblica italiana ha infatti pubblicato, nel corso della trasmissione, i risultati del televoto, che sono stati mostrati in grafica durante la diretta e poi anche pubblicati sui social network. Può sembrare una cosa di poco conto, ma il regolamento dell’Eurovision Song Contest prevede che i dati del televoto vengano mostrati solamente dopo la fine dell’evento. Da questi numeri risulta che Eden Golan, la cantante che rappresenta Israele con la sua Hurricane, ha raccolto il 39% dei consensi totali. Una gaffe, dovuto probabilmente a una non approfondita conoscenza del regolamento della manifestazione. Non ci dovrebbero essere grosse conseguenze, di sicuro non per la performance di Angelina Mango a Malmo, da quello che risulta in queste ore. La Rai ha prontamente rimosso i post con i risultati del televoto dai social, anche se oramai erano stati visti e screenshottati da molti utenti. Peraltro, la televisione pubblica italiana non è nuova a simili gaffe: già nel 2011, durante una conferenza stampa del Festival di Sanremo, erano stati annunciati i numeri del televoto quando ancora la gara era in corso, mandando su tutte le furie il direttore artistico Gianmarco Mazzi e il conduttore Gianni Morandi.