Jovanotti dopo l’incidente a VivaRai2 fuori onda svela le sue condizioni

Jovanotti torna a in tv dopo il brutto incidente che ha subito a luglio 2023: a Viva Rai 2 il cantante ha svelato quali sono le sue reali condizioni di salute

Jovanotti è tornato, anche se per adesso ancora non lo rivedremo a brevissimo su un palco. Il 57enne cantante romano sta ancora recuperando dopo il grave incidente in bicicletta di cui è stato vittima nel luglio 2023, mentre si trovava in vacanza a Santo Domingo. Lorenzo Cherubini, questo il suo vero nome, era caduto dalla bici a causa di un dissuasore del traffico, rompendosi la clavicola e il femore. Un incidente che aveva fatto preoccupare i fan, e che ha costretto il cantante a un’operazione e a un lungo periodo di convalescenza, che da mesi lo sta tenendo lontano dai palchi e dagli eventi. L’operazione a Santo Domingo non ha sortito gli effetti sperati e ha portato più di un problema inaspettato così il cantautore è dovuto tornare sotto i ferri in Italia, all’Humanitas di Milano, per un altro intervento per ricostruire il femore. Tanti suoi fan vorrebbero rivederlo a esibirsi, magari già la prossima estate, ma al momento Jovanotti non ha in previsione date dal vivo, per cui le sue condizioni di salute evidentemente non sono ancora adatte a un pronto ritorno in scena. Nel frattempo, però, lo abbiamo visto ospite a Viva Rai 2, il programma condotto da Fiorello sulla seconda rete nazionale italiana. Lo scorso novembre, Jovanotti aveva detto di contare di iniziare a camminare senza stampelle per dicembre, perché in quel momento aveva ancora male ai muscoli dopo l’operazione.

“Ancora qualche mese per mettere a punto la camminata” ha precisato in un fuorionda di Viva Rai 2, pubblicato sui canali social dello show televisivo. Lorenzo Cherubini è stato ospite da Fiorello nell’ultima puntata di questa stagione del suo programma in Rai. Il cantante romano ha confermato di stare bene, ma che appunto ha ancora bisogno di un po’ di tempo prima di tornare pienamente attivo. Ancora un po’ claudicante, ma sempre con il sorriso sulle labbra, Jovanotti ha salutato il pubblico e promesso di tornare presto sulle scene.

Jovanotti dopo incidente a VivaRai2: stampella e controfigura

Lorenzo Cherubini è infatti apparso al Foro Italico camminando ancora con una stampella, anche se poi ha dimostrato di averla con sé più che altro per sicurezza o per fare gli scalini verso il van dove andava in scena Viva Rai 2. Il cantante romano ha infatti dimostrato di sapere già camminare anche senza. L’obiettivo è dunque quello di tornare ai live per la primavera del 2025, come lui stesso ha precisato durante la diretta. Nel corso di Viva Rai 2 di oggi, Jovanotti è anche stato protagonista di uno sketch molto particolare, quando una controfigura vestita come lui ha fatto una serie di rischiose acrobazie e salti prima di arrivare tra il pubblico. Un gioco organizzato assieme a Fiorello e su cui lo stesso Jovanotti, nel fuorionda pubblicato sui social, ha scherzato, dicendo che il suo fisioterapista è sorpreso da come ora riesca a fare cose che non gli riuscivano neppure prima dell’incidente.