Baby Lasagna Eurovision 2024 chi è cantante Croazia: perché si chiama così

Per la Croazia sul palco di Malmö ha spaccato Baby Lasagna star dell’Eurovision 2024. Con la canzone Rim Tin Tagi Dim è il vincitore morale del Contest

Un nome d’arte un po’ bizzarro per Marko Purisic, ma chi lo ha visto esibirsi non può non aver capito perché già prima del debutto i bookmakers lo indicavano come uno dei favoriti per la vittoria finale dell‘Eurovision Song Contest 2024. Stiamo parlando di Baby Lasagna, il cantante che rappresenta la Croazia e che è in gara sul palco di Malmo con il brano Rim Tin Tagi Dim. È nato il 5 luglio 1995, e ha dunque 28 anni, inoltre è originario di Umago, una cittadina costiera del’Istia, nel nord della Croazia, molto vicina alle coste italiane. Il vero nome di Baby Lasagna è Marko Purisic, ed è un chitarrista e cantautore che negli anni si è specializzato nella musica pop e nella techno, anche se ha abbracciato i generi musicali più variegati. All’inizio della sua carriera, tra il 2011 e il 2016, era chitarrista in una band rock, i Mantra. Dopo una breve pausa dal gruppo, è tornato a suonare con loro nel 2018, continuando a far parte della band fino al 2022. In questo periodo, all’attività di chitarrista rock ed heavy metal, il cantante che rappresenta la Croazia all’Eurovision 2024 ha portato anche avanti una carriera parallela come produttore musicale house e techno, assumendo l’identità artistica di Baby Lasagna. In questa veste, nel 2019 ha preso parte a Dora, il festival musicale attraverso cui la Croazia seleziona il suo partecipante all’Eurovision Song Contest. Quell’anno si presentò con il brano In the Shadows, classificandosi però solo quarto. Nel 2022 ha collaborato con i Mono Inc., una band alternative rock tedesca, scrivendo alcuni brani del loro dodicesimo album di studio Ravenblack, che si è poi rivelato un grande successo discografico in Germania. Passato definitivamente alla carriera solista, nel 2023 Baby Lasagna ha pubblicato il suo singolo di debutto IG Boi, a cui sono poi seguite altre canzoni. Quest’anno è uscito il suo primo album di studio, Demons & Mosquitoes, che conterrà anche Rin Tin Tagi Dim, un brano che racconta il viaggio di un giovane ragazzo croato in cerca di un futuro migliore. Con questa canzone ha trionfato al Doro 2024.

Lo stile musicale di Baby Lasagna, come detto, è molto ecelltico. La sua musica parte da una solita base metal e hard rock, ispirata da gruppi come i Rammstein e gli Electric Callboy, ma negli anni ha abbracciato vari altri generi. Ci sono influenze punk e dalla musica pop e folk croata (in particolare da Tonci Huljic), per poi arrivare allo stile di produzione musicale tipico dell’house e della techno, ma anche con influenze trap.

Baby Lasagna Eurovision 2024 perché si chiama così

Il croato Marko Purisic ha scelto di chiamarsi Baby Lasagna per una visione in un supermercato. Parla italiano e mangia pizza il cantante che rappresenta la Croazia all’Eurovision 2024, ma non un fan della pasta ripiena tipica del Carnevale. Aveva una forte emicrania e stava comprando una confezione d’acqua quando ha visto sullo scaffale una confezione di Lasagne già pronte. Di qui la scelta di questo nome d’arte per la sua carriera e per la sua partecipazione all’ESC.