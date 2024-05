Eurovision 2024 Angelina Mango ballerine: due da Amici

Angelina Mango all’Eurovision 2024 ha portato sul palco cinque ballerine per la coreografia de La Noia: Valentina Vernia e Arianna Forte sono da Amici

L’esibizione di Angelina Mango all’Eurovision 2024 ha convinto critica e fan non solo per la bellezza della canzone La Noia. Già nota perché aveva vinto il Festival di Sanremo, è esplosa in tutta la sua potenzialità grazie al balletto che la figlia di Mango ha portato sul palco di Malmoe. La coreografia de La Noia all’ESC 2024 per Angelina è stata curata da Mecnun Giasar. Per noi ignoranti in materia significa tutto e niente questo nome, in realtà è un mostro sacro della dance per tv, ha infatti coreografato due a caso, Madonna e Rosalia, giusto per citarne due che poi sono due star a cui la vincitrice di Amici 2023 sezione canto si ispira palesemente. Come non può cadere l’occhio sulle protagoniste di questa esplosiva perfomance. Sono cinque le ballerine che accompagnano Angelina Mango all’Eurovision 2024 e sono le seguenti: Martina Toderi, Valentina Vernia, Flaminia Genoese, Kelly De Nigro e Arianna Forte. Valentina Vernia oggi è una danzatrice di enorme spessore internazionale e una dance tiktoker di successo. Tra le sue esperienze ci sono due talent, X Factor e Dance Dance Dance come professionista nel corpo di ballo. In realtà tutti ricordiamo Valentina Vernia quando ha partecipato ad Amici nel 2019. Arrivata nella scuola con il favore anche di Alessandra Celentano, fu presa nella squadra blu al serale dal prof Timor Steffens. Valentina è stata eliminata dopo sei puntate dal cantante Mameli della squadra bianca. È stato il gossip per lei ad infiammare la sua edizione anche a discapito perché ha coperto il suo talento all’epoca.

Eurovision 2024 con Angelina Mango anche una ex di Alberto Urso

Ad Amici Valentina Vernia si era fidanzata con Alberto Urso ma si sono lasciati subito dopo la fine del programma. L’altra ballerina di Angelina Mango all’Eurovision 2024 che ha partecipato ad Amici è Arianna Forte ed è stata un’allieva della scuola di Maria De Filippi nel 2018 ottenendo subito un banco alla prima puntata. Un’amara delusione per lei la partecipazione al talent perché dopo poche puntate fu eliminata in una sfida prima di approdare al serale contro il ballerino Vincenzo Di Primo. Il suo prof era però Timor Steffens che l’ha presa nella sua compagnia e per questo è approdata all’ESC. Fu un vero e proprio clamoroso colpo di scena la sua eliminazione perché la danzatrice di origini napoletane, sembrava potesse essere addirittura una candidata alla vittoria ma fu fatta fuori da Kledi Kadiu, Natalia Titova e Froz, all’epoca giudici esterni. Sono solo due le ballerine di Angelina Mango all’Eurovision 2024 che hanno partecipato ad Amici, Martina Toderi non ha mai fatto parte del talent di Maria De Filippi anche se in tanti credono che ci sia stata. Molto probabilmente i fan del programma confondono la ballerina con un’altra danzatrice, Martina Miliddi ora nel cast di VivaRai2 e che ha partecipato ad Amici nel 2021. Martina Toderi è una ballerina che lavora all’estero, fa parte attualmente della compagnia di danza Royal Family e il suo stile è quello contemporaneo. Anche Flaminia Genoese non ha fatto Amici ed è insegnante al Movement Lifestyle Studio di Los Angeles nonché nello staff della Bloc Agency. La danzatrice lavora prettamente a New York.