Malin Akerman Eurovision 2024 chi conduttrice bionda e il suo segreto

Sul palco dell’Eurovision 2024 Malin affianca come conduttrice Petra Mede. Età, biografia e vita privata della presentatrice di origini americane

Un’americana a Malmö per l’Eurovision Song Contest del 2024 senza essere cantante: è la presentatrice Malin Akerman. La valletta è una delle persone più famose tra quelle che quest’anno sono salite sul palco di Malmo, in Svezia. Stiamo parlando di Malin la conduttrice bionda dell’evento musicale più seguito d’Europa. Accanto a lei c’è Petra Mede, una dei volti più voti della tv svedese, comica e conduttrice classe 1970 molto nota nel paese scandinavo, anche se quasi sconosciuta all’estero, a differenza della collega di questi giorni. Malin Akerman è infatti una famosa attrice svedese con cittadinanza statunitense, che ha lavorato molto anche nel cinema a Hollywood. Nata a Stoccolma nel 1978, la conduttrice bionda dell’Eurovision 2024 compirà curiosamente 46 anni proprio domenica 12 maggio, il giorno successivo alla finale di Malmö. Quando aveva solo due anni, però, la famiglia si trasferì a Toronto, in Canada, dove Malin è cresciuta, iniziando a recitare, fino a che nel 2001 non si è trasferita per lavoro a Los Angeles. Per questo motivo, pur essendo svedese, Malin Akerman ha lavorato principalmente in America: nel 2000 ha debuttato al cinema nel film Skulls di Rob Cohen, e in seguito ha recitato anche in Invasion di Oliver Hirschbiegel. Deve la sua fama, però, inizialmente alla serie tv The Comeback, dove ha debuttato nel 2005. Quatto anni dopo la presentatrice dell’ESC 2024 ha avuto un importante ruolo da protagonista nella commedia di Zack Snyder Watchmen, e in seguito ha lavorato per svariati episodi del medical drama Childrens Hospital. Più di recente, Malin Akerman ha recitato nella serie tv Dollface. Da non dimenticare anche la sua partecipazione nel cast del telefilm Billions.

Malin Akerman oltre all’Eurovision 2024 la sua carriera nella musica

Oltre alla carriera d’attrice, l’interprete svedese ha avuto a che fare anche con il mondo della musica già prima di arrivare a condurre l’Eurovision 2024 nella sua terra natale. Malin Akerman è stata infatti anche una cantante nel gruppo rock Ozono, poi rinominato The Petal Stone. Il primo marito della conduttrice bionda dell’Eurovision 2024 è stato un musicista, Roberto Zincone, conosciuto nel 2003 e sposato quattro anni dopo a Sorrento. Nel 2013 la coppia ha avuto un figlio, Sebastian, ma si è anche separata qualche mese dopo. La fugace carriera da cantante di Malin Akerman le è comunque tornata utile per il suo ruolo nel musical Rock f Ages, del 2012. Ed è ovviamente anche per questo, oltre che per la fama internazionale conquistata grazie ai suoi film e alle serie tv negli Stati Uniti, che Malin Akerman è arrivata sul palco di Malmö.