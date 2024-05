Marica Pellegrinelli quanti figli ha: spunta la bimba segreta

Marica Pellegrinelli è l’ex moglie di Eros Ramazzotti, modella internazionale ha avuto una figlia con il deejay William Djoko e dal suo passato spunta una nuova bimba

Marica Pellegrinelli, 35 anni, è modella, ex moglie di Eros Ramazzotti e soprattutto mamma in segreto. Ha tre figli la compagna del dj William Djoko però volendo mettere al sicuro la sua famiglia allargata ha preferito svelare questo lieto momento del suo passato sui social solo dopo qualche tempo. Come mamma noi già la conosciamo quando, poco più che ventenne e poi dopo anni per difendere il reparto di ginecologia di Piario, ha raccontato la gioia del suo parto. Quando Marica Pellegrinelli ha avuto la sua prima figlia Rafaela Maria la nascita è stata una meraviglia. Originaria proprio di Parre in provincia di Bergamo, la modella ha voluto sottolineare come per lei e per tutte le mamme debba essere importante non solo la preparazione ginecologica ma anche il supporto umano che le ostetriche devono dare alla primipara. In seguito Marica Pellegrinelli ha avuto il secondo figlio, sempre con il suo ex marito Eros Ramazzotti, Gabrio Tullio nato nel 2015. Questa volta lo spoiler della gravidanza fu dato dal settinamale Grazia: il cantante di Fuoco nel fuoco e la sua allora compagna preferirono mantenere il massimo riserbo sull’arrivo del loro maschietto. L’ufficialità della nascita arrivò tramite social, solo a parto avvenuto, su Twitter da parte del cantautore romano. All’epoca ci fu una piccola curiosità a riguardo: Gabrio Tullio nacque qualche giorno dopo Celeste, figlia di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Inoltre il secondo figlio della Pellegrinelli è un po’ la mascotte di casa Ramazzotti dato che si tratta dell’unico maschietto. Michelle Hunziker ha avuto infatti solo feminucce, Sole e Celeste con Tomaso Trussardi, e Aurora con Eros Ramazzotti. Prima della nascita della terza figlia, Marica Pellegrinelli aveva avuto anche un problema di salute che poteva farla non diventare più mamma. Solo lo scorso anno è stata operata all’utero per un tumore alle ovaie, è riuscita a superare la malattia grazie alla prevenzione, non ha sottovalutato i primi sintomi.

Marica Pellegrinelli e l’amore per William Djoko

Qualche mese fa la modella è uscita allo scoperto per raccontare l’amore per il compagno e padre della sua terza figlia, William Djoko. In una live su Instagram con il settimanale Grazia ha rivelato come si sono conosciuti: erano ad un evento a Milano entrambi per lavoro, lui per il djset, lei come special guest. Si sono piaciuti subito però solo qualche chiacchiera, per loro il primo vero incontro è avvenuto per caso, a cena di un’amica in comune. Il 29 aprile presso la clinica Macedonio Melloni di Milano è nata Ariela Wilhelmina Djoko Pellegrinelli. Un nome particolare che ricorda le origini del compagno della modella nato in Camerun e cresciuto nei Paesi Bassi. Quindi facendo un recap Marica Pellegrinelli ha tre figli: Rafaela Maria Ramazzotti, 12 anni, Gabrio Tullio Ramazzotti, 9 anni, e Ariela Wilhelmina Djoko Pellegrinelli nata da 10 giorni.