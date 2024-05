Olly Alexander Eurovision 2024 Regno Unito chi è e perché è famoso

All’Eurovision 2024 Olly Alexander è il cantante pop che rappresenta il Regno Unito: è una star per la canzone King ma anche attore affermato

Non è tra i favoriti di questa edizione 2024 dell’Eurovision Song Contest, ma è di certo uno dei cantanti in gara più famosi in assoluto, anche fuori dai confini nazionali. Stiamo parlando del britannico Olly Alexander, 33enne cantante synth pop (come Taylor Swift per intenderci) nato ad Harrogate, nel North Yorkshire, in un luogo molto famoso proprio per l’Eurovision. Qui infatti si tenne l’edizione del contest musicale europeo del 1982, che venne vinta dalla tedesca Nicole. Il suo vero nome è Oliver Alexander Thornton, e nel panorama musicale inglese è noto soprattutto per aver fondato, nel 2010, la band elettronica Years & Years, di cui è stato il cantante. Con il gruppo ha pubblicato tre album di studio e raggiunto un certo successo con canzoni come King, che arrivò prima nella classifica dei singoli britannica nel 2015, e Shine, uscita nello stesso anno e giunta fino in seconda posizione della stessa chart. Il cantante che rappresenta l’Inghilterra all’Eurovision 2024 ha poi deciso di lanciarsi in una carriera da solista, utilizzando il palco di Malmö come vetrina per il suo talento. Il progetto Years & Yeras si è sciolto l’anno scorso, dopo che peraltro Olly Alexander era rimasto formalmente da solo a formare il progetto. Il 16 dicembre 2023, la BBC aveva annunciato che sarebbe stato lui il rappresentante del Regno Unito all’ESC 2024, e subito dopo il cantante inglese ha reso noto che avrebbe gareggiato con il proprio nome invece che con quello del suo vecchio gruppo, che quindi si è definitivamente concluso. Lo scorso marzo è poi uscito anche il suo primo brano come solista, intitolato Dizzy, ovvero la canzone che porterà in gara in Svezia. Olly Alexander è un artista poliedrico, e specialmente fuori dai confini britannici è conosciuto anche per la sua carriera d’attore. Ha infatti iniziato a recitare molto giovane in teatro, per poi debuttare anche in tv e al cinema in ruoli di crescente importanza.

Olly Alexander Eurovision 2024 che film ha fatto

Il cantante del Regno Unito per l’Eurovision 2024 ha esordito quindici anni fa nella serie tv Summerhill, e negli anni successivi è appaso in alcuni episodi di Skins e Penny Dreadfull. Al cinema ha invece esordito nel 2009 nel film Bright Star di Jane Campion, e in Tormented di Jon Wright, per poi recitare anche in Enter the Void di Gaspar Noé (2009), Grandi speranze di Mike Newell (2012), Le Wee-End di Roger Michell (2013), nel musical God Help the Girl (2014), scritto e diretto dal frontman dei Belle & Sebastian Stuart Murdoch, e infine in Posh di Lone Scherfig (2014).