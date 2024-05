Anticipazioni Quarta Repubblica stasera 13 maggio: ospiti e temi

Gli ospiti di stasera 13 maggio di Quarta Repubblica. Dalle anticipazioni si parlerà con Nicola Porro del caso Toti, della sicurezza a Milano e della censura

Nuova puntata stasera per Quarta Repubblica. Alle ore 21.25 va in onda su Ret 4 l’appuntamento settimanale con il talk show condotto da Nicola Porro, che mette al centro temi discussi della politica e della cronaca in Italia. Di cosa si parlera nella questa di lunedì 13 maggio 2024? Dalle anticipazioni tre tematiche principali e molti ospiti di confronteranno nello studio di Mediaset. Innanzitutto si parlerà di quanto sta avvenendo in Liguria in questi giorni. La scorsa settimana il presidente della giunta regionale Giovanni Toti è stato messo agli arresti domiciliari assieme ad alcuni suoi collaboratori, e contro di lui la magistratura ipotizza reti molto seri, in particolare quello di corruzione. Il giornalista ex direttore del Tg4 avrebbe ricevuto dei soldi da alcuni imprenditori, tra cui Aldo Spinelli, per dei favori nei rinnovi delle concessioni sul porto di Genova. Ma la questione sembra essere anche più ampia, perché l’entourage del governatore della Liguria avrebbe anche ottenuto i voti di alcune persone legate a Cosa Nostra. Una polemica che sta colpendo tutto il mondo politico, dato che Toti è uno dei nomi più importante, a livello di amministrazioni regionali, dell’attuale maggioranza del governo nazionali in Italia.

Dalle anticipazioni di questa sera 13 maggio di Quarta Repubblica si proseguirà poi con il tema della sicurezza, mettendo al centro del dibattito in particolare i recenti casi di aggressioni subite da dei poliziotti. L’ultimo, avvenuto tre giorni fa, si è verificato a Milano nella zona della stazione Centrale, e si è concluso con un agente che ha sparato, ferendo un uomo di 36 anni. Il terzo capitolo della puntata di questa sera del programma condotto da Nicola Porro verterà invece sulla questione della censura e delle contestazioni, dopo la polemica innescata dalla Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Maria Roccella, che nei giorni scorsi ha abbandonato l’incontro previsto al Salone del Libro di Torino dopo una protesta legata alle sue posizioni sul diritto all’aborto.

Quarta Repubblica e il tema censura

Tra gli ospiti di stasera roprio sul tema della censura, Quarta Repubblica ospiterà un’intervista esclusiva al Premio Nobel per la Letteratura Salman Rushdie. Saranno poi presenti in studio, assieme al conduttore Nicola Porro, vari ospiti, a partire proprio dalla Ministra Eugenia Roccella. Oltre a lei, su Rete 4 troveremo anche Alessandro Sallusti, Letizia Moratti, Marco Revelli, Giovanni Sallusti, Alessandro Rico, Andrea Ruggieri, Fausto Biloslavo, e Amedeo Ciaccheri. L’appuntamento è dunque questa sera, lunedì 13 maggio 2024, in prima serata su Rete 4, a partire dalle 21.25.