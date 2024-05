Quanti figli ha Ilaria D’Amico?

Pietro Rocco e Leopoldo Mattia sono i figli di Ilaria D’Amico avuti da due diversi compagni: lo scivolone sul terzo figlio

Su Ilaria D’Amico da tempo c’è bisogno di fare chiarezza, non sul suo futuro lavorativo dopo l’approdo sfortunato (almeno per ora) in Rai, ma piuttosto sulla sua vita privata. I tifosi di calcio in Italia la conoscono benissimo e hanno imparato ad apprezzarla come conduttrice di Sky Sport, in particolare del programma dedicato alla Champions League. Ilaria D’Amico ha fatto chiacchierare anche nel mondo del gossip, in questi anni, specialmente dopo che nel 2013 è stata resa pubblica la sua relazione con il calciatore della Juventus Gianluigi Buffon, che per lei lasciò la moglie Alena Seredova. Da Buffon, Ilaria D’Amico ha avuto un figlio, Leopoldo Mattia, nato nel 2016 e che quindi ha oggi 8 anni. Si è trattato però del secondo figlio avuto dalla 50enne giornalista romana: già in precedenza ne ha avuto uno dal suo primo compagno, l’imprenditore Rocco Attisani. Il primo bambino della giornalista ex di Sky Sport si chiama Pietro Rocco, ma non è noto quanti anni abbia esattamente. Ilaria D’Amico ha dunque due figli, ma in quanto attuale compagna di Gigi Buffon è anche un supporto in più, come dichiarato da Alena Seredova, dei figli dell’ormai ex portiere della Nazionale italiana avuti dalla precedente unione tra quest’ultimo e la modella e showgirl ceca. Buffon ha infatti altri due figli, rispettivamente di 16 e 14 anni: Louis Thomas, nato il 28 dicembre 2007, e David Lee, nato il 31 ottobre 2009. Lo scorso novembre Alena Seredova ha detto in un’intervista a Gente che i suoi figli sono fortunati, perché oltre che sui loro genitori possono fare affidamento anche sui rispettivi compagni di entrambi, ovvero appunto Ilaria D’Amico e Alessandro Nasi (con cui la showgirl ceca ha oggi una relazione). In questi anni, i paparazzi hanno spesso fotografato la giornalista romana e l’ex calciatore toscano assieme o in vacanza con la loro famiglia allargata. Tutti dettagli che testimoniano come siano uniti a prescindere dei legami biologici.

Ilaria D’Amico ha anche rivelato dei dettagli intimi riguardo alla sua seconda gravidanza. Lo ha fatto al podcast di Diletta Leotta, Mamma Dilettante. La giornalista ex Sky ha raccontato di un piccolo siparietto accaduto in onda durante una diretta Champions. All’improvviso, indossava un abito di seta materiale particolarmente pregiato, le è uscito un po’ di latte dal seno durante il periodo di fine gestazione. Invece a Verissimo aveva raccontato delle rinunce che aveva dovuto fare per essere una mamma di due figli presente. Per stare con il suo piccolo Pietro lasciò Exit, una trasmissione a cui teneva molto.

Ilaria D’Amico e lo scivolone sul terzo figlio

Nel suo periodo di assenza dalla tv italiana quando il suo compagno Buffon era al Paris Saint Germain sono circolate delle voci sulla presunta terza gravidanza di Ilaria D’Amico. Si è scritto che aspettassero entrambi una femminuccia con annesse fotografie di pancino fatte girare sottoforma di augurio. Un vero e proprio scivolone perché in realtà Ilaria D’Amico ha due figli e questa presunta gravidanza non c’è mai stata.