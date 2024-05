Stefano Massini moglie e figli: il giallo sulla vita privata

Moglie e figli di Stefano Massini noto scrittore italiano vittima di un aggressione e di insulti al Salone del Libro di Torino

Il nome di Stefano Massini è circolato molto negli ultimi giorni, dopo l’aggressione subita da un avventore del Salone del Libro, che lo ha insultato e strattonato. Massini è uno scrittore e drammaturgo fiorentino, noto per collaborare con La7 e La Repubblica, nonché autore dell’opera teatrale Lehman Trilogy, vincitrice di 5 Tony Awards. Al Salone del Libro di Torino, Stefano Massini era intervenuto per presentare il suo nuovo libro Mein Kampf. Da Adolf Hitler, un’analisi critica del libro del fondatore del Nazismo, che riflette sugli orrori dell’ideologia nazionalsocialista.

Stefano Massini è nato a Firenze il 22 settembre 1975, e ha dunque 48 anni. Il drammaturgo toscano è sempre stato molto riservato in merito alla sua vita privata, ma nel 2015 rivelò al blog StoriediKatia di avere una relazione con Luisa Cattaneo, di professione attrice. I due non risultano essersi mai sposati e non è noto al momento se abbiano dei figli; proprio per via della riservatezza dell’autore fiorentino, non sappiamo per la verità neppure se Stefano Massini e Luisa Cattaneo stiano ancora insieme oggi, visto che le uniche informazioni sulla loro relazione risalgono ormai a nove anni fa.

Ad ogni modo, parlando con la giornalista Katia Ippeso nel 2015, come abbiamo visto, Stefano Massini aveva rivelato che lui e Luisa Cattaneo avevano all’epoca una relazione storica, che durava da ben 14 anni. Se oggi sono ancora insieme, dunque, la loro unione regge felicemente da 23 anni. Luisa Cattaneo è un’attrice teatrale, e ha recitato in molte opere del drammaturgo toscano, come lui stesso aveva raccontato nell’intervista di nove anni fa. Inoltre, in quell’occasione Massini aveva rivelato che “la vera star, l’elemento fondamentale della mia scrittura” era Brownie, il suo fedelissimo cane.

Stefano Massini moglie che film ha fatto

Conosciamo pochi dettagli su Luisa Cattaneo, che nove anni fa era indicata come la compagna storica (ma non la moglie, come si è detto) dello scrittore Stefano Massini. Non ci è nota la sua età, anche se risulta che pure lei, come il compagno drammaturgo, sia di origini fiorentine. Ha recitato prevalentemente a teatro, ed è in questo ambito che i due si sono conosciuti, a quanto risulta. Tuttavia, Luisa Cattaneo ha recitato anche al cinema in almeno un’occasione. Si tratta del film del film drammatico del 2016 7 minuti, diretto da Michele Placido, in cui recitano anche Ambra Angiolini, Cristiana Capotondi, Fiorella Mannoia, Maria Nazionale, Violante Placido e Clemence Poesy. In quella pellicola, Luisa Cattaneo interpretava il personaggio di Sandra.