david gilmour tour 2024 biglietti prezzi

A otto anni dall’ultima volta David Gilmour torna in concerto in Italia per sei date al Circo Massimo di Roma

David Gilmour ha annunciato i suoi primi concerti in Italia dopo otto anni. Il chitarrista dei Pink Floyd sarà il protagonista di sei date al Circo Massimo, tra il 27 settembre e il 3 ottobre (precisamente 27-28-29 settembre e 1-2-3 ottobre) che segneranno i suoi unici spettacoli in Europa per il 2024. L’artista si esibirà inoltre per la prima volta dal vivo a Londra dopo otto anni, come headliner alla Royal Albert Hall il 9, 10, 11, 12, 14 e 15 ottobre, con le sue uniche date britanniche dell’anno. I concerti saranno di supporto al suo nuovo album, “Luck And Strange“, in uscita il 6 settembre. Secondo il sito web del chitarrista dei Pink Floyd, il progetto discografico è stato registrato in cinque mesi sia a Brighton che a Londra. Gilmour lo ha co-prodotto insieme a Charlie Andrew e la maggior parte dei testi è stata scritta da Polly Samson, co-scrittrice e collaboratrice di Gilmour da 30 anni, che ha spiegato: “È scritto dal punto di vista dell’invecchiamento; la mortalità è la costante”. L’album è composto da otto nuove canzoni, più una rielaborazione di Between Two Points dei Montgolfier Brothers. Vi partecipano Guy Pratt e Tom Herbert al basso, Adam Betts, Steve Gadd e Steve DiStanislao alla batteria, Rob Gentry e Roger Eno alle tastiere, con arrangiamenti di archi e cori di Will Gardner. Il defunto tastierista dei Pink Floyd Richard Wright compare nella traccia che dà il titolo al disco, utilizzando materiale registrato a casa di Gilmour nel 2007, mentre Gabriel Gilmour canta i cori e Romany Gilmour canta, suona l’arpa e compare come voce principale in Between Two Points.

David Gilmour tour 2024 prezzi biglietti e settori previsti

Per chi volesse conoscere il prezzo dei biglietti per il concerto di David Gilmour al Circo Massimo a Roma vi accontentiamo subito in attesa della vendita prevista da venerdì. L’area sarà divisa in più settori e si va dai 245 euro della platea Gold, passando per i 195,50 euro del settore dietro la Gold. Il prezzo dei biglietti meno costoso è quello della tribuna numerata settore 3 che si può prendere a 115 euro. Tribuna numerata settore 2 e platea numerata costano entrambe 149.50 euro infine il prezzo biglietti della tribuna numerata settore 1 per i concerti di David Gilmour al Circo Massimo a Roma è di 195,50 euro.