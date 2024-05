Bridgerton 3 Penelope è dimagrita per il ruolo: che prima e dopo FOTO

Penelope interpretata dall’attrice 36enne inglese Nicola Coughlan ha perso peso come nel libro per la serie Netflix

Era nell’area guardando le foto su Instagram dell’attrice di origini irlandesi, ora è ufficiale in Bridgerton 3 Penelope appare dimagrita nel corso delle puntate e ha perso peso come nel quarto romanzo di Julia Quinn. Qualche mese fa il post della trasformazione di Nicola Coughlan per fare Hype sui kg persi ha fatto il giro del Mondo per il collegamento con il suo personaggio segreto in Lady Whistledown. L’attrice dai capelli rossi, nota soprattutto per la sua personalità contagiosa e per le sue doti artistiche, è una 36enne che vede il suo fisico come un dono e uno strumento per il suo mestiere. La storia d’amore tra Penelope e Colin Bridgerton è al centro della terza stagione della serie incentrata sull’anno sociale inglese. L’attrice irlandese Nicola Coughlan è famosa per i suoi ruoli in alcuni popolari show di Netflix come Bridgerton e Derry Girls, incarnando un po’ il ruolo dell’inclusione fronte corpo. Il suo ruolo dell’ingenua e vivace Clare Devlin in Derry Girls l’ha fatta conoscere ai giovanissimi ma la sua carriera di attrice è iniziata già all’età di 10 anni con un ruolo minore in My Brother’s War. Nel corso della sua già lunga carriera, Nicola Coughlan ha purtroppo dovuto affrontare commenti di body-shaming da parte della critica e del pubblico in generale. Per questo la star Netflix che interpreta Penelope in Bridgerton ha sorpreso i suoi fan con un’incredibile prima e dopo del suo dimagrimento con un fisico che ha sfoggiato con orgoglio su Instagram. D’altronde l’attrice è stata costantemente bombardata da critiche sul suo peso persino da un critico teatrale ha commentato il corpo di Nicola Coughlan, che si è poi scusato. Per questo ha fatto scalpore il dimagrimento di Lady Whistledown perché non ha mai dichiarato di voler seguire le mode del momento in fatto di bellezza e di essere orgogliosa delle sue forme morbide.

La Coughlan ha sempre voluto che la gente apprezzasse la sua recitazione e non si concentri sul suo peso. Si definisce un’attrice e non un’“attivista per la positività del corpo”. Per questo può ingrassare o perdere peso in base alle esigenze del suo ruolo. Il volto della serie Netflix ha condiviso alcune foto della sua perdita di kg, dopo pochi mesi da quando ha chiesto ai suoi fan di smettere di commentare il suo fisico. Nella foto, appariva favolosa nel suo abbigliamento nero da palestra, mentre si allenava al mattino. Anche se non ha confermato alcuna perdita di peso, è chiaro che ha fatto dei cambiamenti positivi con un aspetto molto più snello.

Bridgerton 3 quanti kg ha perso Penelope

L’esercizio fisico regolare e una dieta adeguata sono due aspetti fondamentali per la perdita di peso ed è stato così anche per Nicola Coughlan. L’attrice di Penelope in Bridgerton 3 ha perso circa 12 kg corrispondenti alla libbre descritte nel romanzo Julia Quinn dal titolo “Un uomo da conquistare”.