Chi canta la canzone della pubblicità Pandora 2024: il cambio

Halle Bailey è l’attrice della pubblicità Pandora 2024 chi canta la canzone dello spot e come si chiama il brano

Spopola in tv il nuovo spot di Pandora per il 2024, dopo l’iniziale presentazione della nuova campagna di quest’anno, avvenuta alla fine di gennaio. La campagna di intitola Be Love, ed è stata accompagnata da un video chiamato invece Lived Love, diretto dalla documentarista nominata all’Oscar Sophia Nahli Allison. Le protagoniste della pubblicità Pandora 2024 sono le nuova ambasciatrici del brand, l’attrice Selma Blair (Cuel Intentions, Hellboy, After) e le cantanti Chloe e Halle Bailey (la Sirenetta del live action Disney). Sono proprio queste ultime due a cantare la canzone della pubblicità di Pandora 2024. Il brano scelto per le due artiste americane è un classico, To Love Somebody, canzone del 1967 dei Bee Gees, una nota band australiana dell’epoca. Per chi non le conosce, Chloe e Halle Bailey sono due popstar molto apprezzate a livello internazionale negli ultimi anni, note soprattutto con il nome d’arte di Chloe x Halle. Sono sorelle, e hanno rispettivamente 25 e 24 anni, sono nate ad Atlanta e hanno iniziato a cantare assieme dal 2013, quando erano ancora giovanissime. La loro carriera è strettamente legata a quella di Beyoncé, che le ha scoperte e messe sotto contratto con la sua casa discografica, la Parkwood Entertainment. Le due sorelle Bailey erano state notate grazie alle ottime cover che pubblicavano sul loro canale YouTube, tra cui diverse proprio di Beyoncé: quella di Pretty Hurts, in particolare, era diventata virale, rendendole molto note. Da lì in avanti hanno iniziato a incidere, arrivando addirittura a collaborare con Michelle Obama, Kelly Rowland, Janelle Monae e Zendaya. Nel 2016 hanno fatto uscire il loro primo EP, Sugar Symphony, a cui due anni dopo è seguito l’album The Kids Are Alright. Nel 2020 è toccato a un secondo album di studio, Ungodly Hour, e nel frattempo Chloe e Halle Bailey che cantano la canzone della pubblicità Pandora 2024 hanno ricevuto numerose candidature a premi importanti, tra cui quattro ai Grammy Awards. Dal 2003, le due sorelle di Atlanta hanno anche delle rispettive carriere soliste. Oltre a questo, sono entrambe anche attrici: Chloe Bailey ha recitato in alcuni film e serie tv, come ad esempio Grown-ish e Sciame. Halle Bailey ha invece una carriera nella recitazione ben più avviata: oltre a essere stata nella serie Grown-ish assieme alla sorella maggiore, è stata la protagonista del film Disney La sirenetta (2023), e nello stesso anno è apparsa ne Il colore viola, interpretando la parte di Nettie Harris da giovane.

Chi canta la canzone delle pubblicità Pandora 2024 ha scelto una cover

To Love Somebody canzone delle pubblicità Pandora 2024 cantata dalla sorelle Bailey in realtà non è un inedito. In origine a cantare il brano sono stati i Begees. Chloe e Halle hanno reinciso il brano riarraggiandolo, rendendolo più melodico. Non solo, in occasione dello spot Pandora hanno anche rivisto parti del testo. Nel ritornello è stato rispettato l’iconico “C’è una luce, un certo tipo di luce”, ma invece di concludere con “that never shone on me” dei Bee Gees, Halle dice “that always shines on me”. (Ha sempre brillato su di me).