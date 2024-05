Rebecca Galli chi è la mamma di Holden di Amici

L’ex moglie di Paolo Carta e madre di Holden di Amici è Rebecca Galli: oggi è una splendida donna sempre pronta a difendere i tre figli

A differenza dei figli d’arte passati in questi anni, un po’ più nell’ombra è l’identità della mamma di Holden di Amici. L’ex moglie di Paolo Carta, padre del cantante di Solo Stanotte, ha preferito fare un passo indietro rispetto al riflesso di popolarità della seconda moglie del suo ex legato oggi a Laura Pausini. Inizialmente molti media hanno giocato sul fraintendimento per una manciata di euro in più giocando su un doppio binario: una fake news sui genitori di Joseph e un’intervista vecchia e stantia fatta una vita fa su DiPiù dalla donna con intervento anche degli avvocati della nuova coppia. Laura Pausini non è la mamma di Holden di Amici, ovviamente, e ha un ottimo rapporto con il figlio di suo marito. Secondo i ben informati Rebecca Galli, vera madre di Joseph Carta, ha 55 anni, è nata a Roma dove vive anche oggi e ha frequentato un noto liceo della capitale, il Peano indirizzo scientifico. Non è noto che lavoro faccia l’ex moglie di Paolo Carta, sono però condivise sui social le sue passioni che si dividono tra viaggi e famiglia. È molto legata ai suoi cari sia i suoi genitori di cui condivide spesso fotografie di come erano da giovani sia i suoi tre figli. Rebecca Galli, oltre a Holden di Amici che è il secondogenito, ha avuto altri due figli Jader, 29 anni che lavora come videomaker di Laura Pausini, e Jacopo, 28 anni, che fa l’attore ed è comparso in alcuni video musicali come Simili e Lato destro del cuore. Fronte vita privata Rebecca Galli sempre sul suo profilo Facebook ama condividere momenti indimenticabili per lei. Si tratta dei suoi giri in Sardegna in particolare ad Arzachena, uno dei territori che apprezza di più d’estate per le sue bellezze come mare e clima. Non si sa se la mamma di Holden oggi abbia un compagno, se c’è non appare sui social.

Rebecca Galli fa il tifo per Holden ad Amici

Grazie, sembra scontato che la mamma di Holden faccia il tifo per suo figlio per l’intero percorso fino alla finale di Amici di Maria De Filippi. Per Rebecca Galli non è così perché si tratta di una donna davvero molto legata alla sua privacy e non deve essere stato facile scendere in campo per sostenere Joseph. Chiaramente, come cuore di mamma, sui social dispensa anche sostegno per Jacopo e Jader e per le loro carriere.