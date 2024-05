Dimitri Iannone Marika Ferrarelli oggi: l’addio della ragazza VIDEO

Dimitri Iannone morto a 25 anni nell’incidente stradale di Villa Literno ha partecipato a Il Collegio 1960, prima edizione, con la fidanzata Marika Ferrarelli

Lutto nel mondo digital: Dimitri Iannone, famoso al grande pubblico per aver partecipato alla prima edizione de Il Collegio, nel 2017, è morto a Villa Literno in un incidente stradale a soli 25 anni. All’epoca durante il suo percorso nel reality di Raidue che fece il botto di ascolto e seguito era fidanzato con Marika Ferrarelli. Aveva lasciato il segno rispetto agli altri concorrenti del cast sia per i suoi modi gentili, a differenza dei suoi coetanei, che per la sua storia personale. A soli 5 anni, di origini ucraine, avendo perso i suoi genitori era stato adottato da una famiglia di Villa Literno in provincia di Caserta in Campania dove viveva prima di morire. A differenza della sua fidanzata dell’epoca Marika Ferrarelli, Dimitri ha deciso di non continuare con il mondo social e nemmeno sul piccolo schermo preferendo la disciplina MMA, arti marziali miste, covando il desiderio di diventare attore di cinema. Oggi Dimitri Iannone e Marika Ferrarelli non stanno più insieme, la relazione dei due star de Il Collegio 1960 è terminata dopo circa un anno dalla fine del programma. La loro storia iniziò fin dai primi giorni del reality su Raidue e ha resistito anche all’espulsione del ragazzo morto nell’incidente di Villa Literno per aver mancato di rispetto al preside. Il loro primo scatto insieme, a Roma a Piazza del Popolo, fece un boom di like su Instagram. Si vocifera che Dimitri e Marika de Il Collegio si sono lasciati perché le loro strade erano troppo diverse. Lei voleva sfondare nel mondo dello spettacolo e del digital, lui non si era appassionato a questa dimensione in cui era stato catapultato grazie alla popolarità che aveva ottenuto partecipando alla trasmissione di Raidue.

Marika Ferrarelli oggi ha 22 anni e di professione fa l’influencer con oltre un milione di follower sommando Instagram e TikTok dove spopola anche insieme a sua sorella Giulia. Ha partecipato ad RDS Next la social radio di RDS con il programma Glow Me Up essendo specializzata in beauty. Nel 2018 invece ha partecipato a Miss Italia. Attualmente l’ex fidanzata di Dimitri Iannone è stata testimonial dell’Unicef Campania e della Fondazione Veronesi. Questa sua nuova vita dimostra le differenze con il ragazzo morto nell’incidente a Villa Literno che invece non ha profili social attivi.

Marika Ferrarelli a Dimitri Iannone: l’addio social

Nonostante non sia la passione del suo ex fidanzato, Marika Ferrarelli ha voluto salutare per l’ultima volta Dimitri Iannone con una dedica su Instagram. Nelle sue storie ha postato un video di una foto tratta da Il Collegio 1960 in cui i due iniziavano a conoscersi e poi uno scatto rubato dalle fan mentre passeggiavano insieme mano nella mano a Piazza del Popolo a Roma. Le parole a corredo delle foto sono brevi ma eloquenti, l’emoticon della mano a preghiera e il cuore spezzato insieme ad una frase molto sentita. “Quanti momenti condivisi insieme…ciao Dimi”, soprannome con cui chiamava il suo ex.