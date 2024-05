Manila Nazzaro e Stefano Oradei sposi: che reazione di Lorenzo Amoruso!

Lorenzo Amoruso oggi ha una nuova compagna, sui social non si risparmia nel pubblicare foto con la giovanissima Afarin

Lorenzo Amoruso non è stato di certo a guardare mentre Manila Nazzaro si è sposata con Stefano Oradei, 40 anni ex ballerino di Ballando con le Stelle in coppia con Barbara Bouchet e Gessica Notaro. L’ex calciatore della Fiorentina e la storica Miss Italia pugliese sono stati insieme 6 anni, comprendendo anche i mesi di lei al Gf Vip 6 e la loro partecipazione di coppia a Temptation Island. Perché si sono lasciati Amoruso e la Nazzaro non si è mai capito davvero. Sarebbe accaduto a margine di una lite pesante perché lui pensava troppo alla TV a detta di lei, mentre il commentatore toscano parlava di un amore finito da parte della sua ex compagna. A poco più di un anno dalla rottura entrambi hanno una nuova vita, senza però risparmiarsi frecciatine e accuse reciproche. Manila Nazzaro con Stefano Oradei si è sposata il 4 maggio e ha festeggiato il 13 dividendo i due eventi. La speaker radiofonica ha un matrimonio alle spalle con l’ex calciatore della Reggina Francesco Cozza detto Ciccio, padre dei due suoi figli Nicolas e Francesco Pio. Lorenzo Amoruso oggi ha una nuova compagna la modella Afarin Mirazei. La fidanzata dell’ex calciatore è una splendida super mora di origini persiane ed è giovanissima. L’ufficialità della nuova coppia è arrivata il giorno di San Valentino di quest’anno, lasciamo però intendere che l’amore è sbocciato già prima grazie ad amici in comune che li hanno fatti conoscere. Lorenzo Amoruso 52 anni e la sua fidanzata Afarin 33 anni hanno vent’anni di differenza e convivono insieme a Firenze. Sui social entrambi sono sempre molto attivi raccontando la loro vita quotidiana ai follower che appassionati da questo nuovo amore sbocciato da poco non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio.

Tra cene speciali, fiori regalati e serate al cinema non è passato inosservato un post che è stato pubblicato proprio in concomitanza dei festeggiamenti delle nozze di Manila Nazzaro e Stefano Oradei. Si tratta di un video postato su Instagram in condivisione in cui l’attuale fidanzata dell’ex calciatore mostra un momento di coppia molto intimo. Afarin e il commentatore sportivo sono in auto e cantano insieme “Disco Paradise” di Fedez, Annalisa e J Ax. Qualche mal pensante ha voluto vedere in questo post una reazione di Lorenzo Amoruso alle nozze della sua ex Manila.

Lorenzo Amoruso e il nickname su Instagram della sua fidanzata

La nuova fidanzata 32enne di Lorenzo Amoruso nasconde un piccolo segreto. La modella di origini persiane Afarin Mirazei su Instagram utilizza un nickname @affyrmz. Probabilmente in questo modo pensava di mantenere maggiormente la privacy sulla sua relazione prima di condividerla sui social. La coppia ha una vita molto intensa, fatta di discoteche e grandi serate con gli amici ma anche di momenti da dedicare alla famiglia come un pranzo di domenica al sole o un giro per la loro Firenze.