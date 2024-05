Eminem la figlia Hailie sposa: chi è la madre assente al matrimonio

Hailei 28 anni si è sposata. Le foto del matrimonio della figlia di Eminem, il rapporto con sua madre e la commozione del rapper

Buone notizie in casa Eminem: la figlia del 51enne rapper di Detroit, il cui vero nome è Masrhall Bruce Mathers III, si è sposata negli scorsi giorni. La ragazza, Hailie Jade Scott – una influencer di 28 anni – è convolata a nozze domenica 19 maggio con un uomo di nome Evan McClintock. Eminem è sempre stato molto legato alla figlia, la sua primogenita, avuta quando era ancora molto giovane e a cui ha dedicato molte canzoni, oltre al tatuaggio che il rapper porta sul braccio destro. Heilie è nata nel 1995, quando Eminem aveva solo 23 anni: la madre della ragazza era l’allora compagna del rapper, non ancora celebre (il suo primo album, Infinite, sarebbe uscito solo l’anno seguente), Kimberly Anne Scott. I due si erano conosciuti molto giovani alla Lincoln High School di Warren, dove il rapper aveva conosciuto anche quello che è poi divenuto il suo migliore amico, DeShaun Dupree Halton, in arte Proof. A 17 anni Eminem abbandonò il liceo e avviò una relazione con Kim, e quando lei restò incinta lui dovette dedicarsi a vari lavori per mantenere la famiglia, in attesa di sfondare nella musica. Fece, ad esempio, il cuoco e il lavapiatti per il locale Gilbert’s Lodge a St. Clair Shores, nel Michigan. Kimberly Anne Scott sposò poi Eminem, ma la loro relazioni non durò molto a lungo. Lei non apprezzò i testi di alcuni sue canzoni (Kim e ’97 Bonnie & Clyde, in cui il rapper parlava di un ipotetico omicidio della moglie). Nel 2000 lei tentò il suicidio una prima volta, e lui decise di divorziare da lei. La coppia si separò burrascosamente nel 2001, per poi tornare assieme e addirittura risposarsi il 14 gennaio 2006, divorziando nuovamente tre mesi dopo. La madre di Hailie ha ancora oggi problemi psicologici molto seri, e nel 2021 ha tentato ancora una volta di togliersi la vita.

Eminem la figlia Hailie si sposa: la mamma è assente

Le foto del matrimonio della figlia di Eminem sono circolate molto nelle ultime ore sui social network, in particolare su Instagram e su X. In esse si vedono non solo Hailie e il marito alla cerimonia, ma anche l’influencer assieme a suo padre che ballano durante le celebrazioni. Dalle immagini che circolano non si nota la presenza della madre Kimberly, ma potrebbe semplicemente non essere stata inquadrata nelle immagini pubblicate online.