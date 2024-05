Andrea di Santo chi è marito di Simona Rolandi: un grande imprenditore

Simona Rolandi giornalista sportiva e conduttrice Rai ha un compagno: Andrea Di Santo. Vita privata, età e lavoro dell’imprenditore di Sant’Elpidio

Una storia d’amore lunga una vita quella che lega Simona Rolandi a Andrea di Santo noto imprenditore di Porto Sant’Elpidio, località vista mare nelle Marche. (Da non confondere ogni suo omonimo in Canon). 50enne, nato nel comune marchigiano il 28 maggio del 1974, il compagno della giornalista Rai, conduttrice di grandi eventi come Mondiali ed Europa League, è sempre stato avviato all’attività balneare. Il padre del marito di Simona Rolandi, infatti, è stato un grande imprenditore delle Marche e Andrea è il suo unico figlio. Venuto a mancare il papà Gabriele di Santo nel 2017, il cinquantenne ha preso in mano con grandi risultati l’attività di famiglia di cui i suoi genitori erano stati pionieri. L’attività ricettiva dei di Santo a Porto Sant’Elpidio è tra le poche ad avere il certificato di qualità per l’ospitalità italiana e soprattutto ad essere nata dopo l’erosione che aveva colpito tristemente una delle zone balneari più importanti per il turismo marchigiano. Andrea di Santo è un imprenditore, ed entrando nel dettaglio, di lavoro è il titolare di Pepe Nero Village uno stabilimento balneare che ha anche un ristorante molto attivo ereditato da suo padre. Il compagno di Simona Rolandi, va infatti specificato che la giornalista sportiva Rai non si è sposata e quindi Andrea di Santo non è propriamente suo marito dal punto di vista giuridico del termine, non ha un profilo Instagram personale. Utilizza l’account della sua attività non solo per mostrare gli ospiti illustri che accoglie, tra cui Luciano Spalletti e Bruno Conti, ma anche per supportare i programmi della sua dolce metà quando è in conduzione o fa l’inviata.

Simona Rolandi e il marito come si sono conosciuti

Simona Rolandi Andrea Di Santo si sono conosciuti nel 2006 proprio a Porto Sant’Elpidio, potremmo dire quasi per caso come le più belle storie d’amore. La giornalista Rai era solita andare in vacanza in Sardegna o ad Ischia, in quel periodo però desiderava visitare le Marche sia per la loro bellezza che per la compagnia che c’era sul litorale sud di Porto Sant’Elpidio. Da single ho voluto raggiungere gli amici, in particolare il collega Rai Giorgio Martino. Il giornalista l’ha portata a cena in un ristorante, indovinate quale? Ma Pepe Nero di Andrea di Santo! Il colpo di fulmine è scattato subito e da quasi vent’anni sono una coppia fissa. Va specificato anche che Simona Rolandi con il suo compagno ha figli