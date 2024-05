Sonia Bruganelli e Angelo Madonia insieme: che reazione di Ema Stokholma

Ema Stokholma ex fidanzata di Angelo Madonia non dimentica? Oggi secondo indiscrezioni il ballerino di Ballando con le stelle è legato a Sonia Bruganelli

Nessuno si sarebbe mai aspettato che la coppia dell’estate era quella formata da Sonia Bruganelli e Angelo Madonia. A provarlo, che sia flirt o fidanzamento in casa, è il settimanale Chi che ha pubblicato a 15 giorni di distanza nuove foto inequivocabili dell’ex moglie di Paolo Bonolis con il ballerino siciliano di Ballando con le Stelle. Come tutti i gossip che si rispettino subito puntano le reazioni degli ex, in questo caso di Ema Stokholma ex fidanzata di Angelo Madonia. Il partner di danza di quest’anno a Ballando di Paola Perego alle spalle due relazioni da cui ha avuto tre splendide bimbe. Dopo tanta sofferenza era riuscito a ritrovare la serenità con Ema Stokholma che era diventata la sua fidanzata nel 2022 dopo la partecipazione in coppia al programma condotto da Milly Carlucci, in cui arrivarono alla finale. Non si è mai capito perché la coppia è scoppiata, la Deejay e speaker radiofonica di Radio 2 ha fatto capire che il ballerino siciliano era troppo geloso e non lasciava libera di poter vivere la sua vita. Ci sono state anche tante illazioni sul perché Angelo Madonia e Ema Stokholma si sono lasciati, presunti tradimenti e invadenze da parte delle amiche di lei. Stando alle parole ufficiali della modella dai capelli rosa alcuni comportamenti del suo ex non le sono piaciuti tra cui gelosie e incomprensioni caratteriali per le troppe differenze. Oggi Angelo Madonia 39 anni e Sonia Bruganelli 50 anni stanno insieme (per Chi) in barba alla differenza di età che hanno notato gli utenti social più invidiosi. Non sarebbe così mancata la reazione di Ema Stokholma. Secondo Alberto Dandolo su oggi la DJ, nonostante faccia finta di essere felicissima tra serate mondane e gli impegni professionali, starebbe soffrendo in gran segreto per le foto che mostrano un equiparabile flirt tra il suo ex e l’opinionista dell’Isola dei Famosi 2024.

Sonia Bruganelli con Angelo Madonia le frecciate social di Ema Stokholma

Ema Stokholma non avrebbe superato la rottura con il ballerino di Ballando con le stelle di cui era e sarebbe ancora molto presa, anche se è stata lei a lasciarlo. Qualche malizioso sui social ha notato anche uno strano atteggiamento nelle storie Instagram della speaker di Radio 2, prima ha condiviso un backstage durante il suo programma in cui cantava Tu No dei Gemelli Diversi poi ha postato una fotografia con la faccia perplessa. Entrambe sono state viste come frecciate di Ema alla coppia Bruganelli Madonia, ma a noi sembra un po’ forzata come cosa.