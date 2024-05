Giulia Tagliapietra Le Vibrazioni chi era: la storia con Sarcina VIDEO

È morta Giulia Tagliapietra della canzone Dedicato a Te de Le Vibrazioni: chi era e quale fu il suo rapporto con Francesco Sarcina

“Immensamente Giulia”: due parole che divennero un tormentone nel 2003, portando il nome de Le Vibrazioni sulla bocca e nelle orecchie di tutti. La canzone Dedicato a te raggiunse la vetta della classifica dei singoli in Italia, rivelandosi un grande successo per la rock band milanese nata solamente quattro anni prima e guidata da Francesco Sarcina. Oggi 21 anni dopo, Giulia è tragicamente morta, ancora molto giovane: il nome completo della musa de Le Vibrazioni era Giulia Tagliapietra, deceduta il 20 maggio scorso a soli 46 anni. A darne la notizia è stato lo stesso frontman gruppo milanese durante un concerto a Casarano dove ha rivelato che Giulia era morta proprio quella mattina. Tre giorni dopo giovedì 23 maggio Francesco Sarcina ha ricordato la donna con un post sul proprio profilo Instagram ufficiale. “Se io non riesco a trattenere le lacrime per il dolore che provo, non oso immaginare la sua famiglia” ha scritto sui social Francesco Sarcina, comunicando ai suoi fan la morte della donna che aveva ispirato la sua canzone, che era stata prima nella classifica italiana per ben 14 settimane. “Famiglia che amo e amerò per sempre come ho sempre amato Giulia” prosegue il messaggio pubblicato dall’artista su Instagram, sottolineando la relazione che ebbe con la musa del brano. Parole che sono rimbalzate anche sul fronte del gossip perché la storia più nota di Francesco Sarcina è stata quella con Clizia Incorvaia da cui ha avuto la sua figlia Nina. Una relazione finita male tra accuse e tradimenti e che è tornata popolare dopo la dedica che il frontman de Le Vibrazioni ha scelto per Giulia.

Alle spalle della canzone Dedicato a te c’era infatti una storia vera, un sentito ringraziamento che il cantante de Le Vibrazioni aveva voluto dedicare alla ragazza con cui aveva avuto una relazione da giovanissimo. Al momento dell’uscita di Dedicato a Te, la storia tra i due era già finita, ma Sarcina aveva voluto ringraziare la ragazza per il tempo trascorso assieme, sottolineando che il loro legame sopravviveva anche alla fine di quella relazione. Giulia Tagliapietra aveva un anno in meno del leader delle Vibrazioni, e attualmente lavorava come gemmologa, ovvero come esperta in pietre preziose e nel loro riconoscimento. Originaria di Milano, non è noto se vivesse ancora nel capoluogo lombardo, ma si sa che era sposata e aveva due figli piccoli. Era malata da tempo, anche se non è stato reso pubblico quale male l’avesse colpita, portandola alla fine a una morte così prematura.

Dedicato a te Giulia non è la bionda del video

Contrariamente a quello che molti hanno pensato, Giulia non era la protagonista bionda che si vedeva nel celebre videoclip di Dedicato a te. Nel video della canzone, girato nella zona dei Navigli di Milano, la ragazza protagonista a cui si rivolgeva Francesco Sarcina era un’attrice scritturata appositamente per le riprese, Angelica Cacciapaglia. Giulia Tagliapietra però era apparsa nel video come passante, lo ha ricordato lo stesso leader de Le Vibrazioni con una foto su Instagram che immortala la scena. Come detto in precedenza Francesco Sarcina aveva annunciato la scomparsa della sua ex e ora grande amica durante un concerto a Casarano, in provincia di Lecce, prima di cantare con la voce rotta dal pianto il brano Dedicato a te.