Luciano Benetton chi è la moglie e cosa c’entra con addio e tradimento

Luciano Benetton ha due ex mogli, Maria Teresa Maestri e Marina Salamon, e un’attuale compagna, Laura Pollini: lo scivolone sul tradimento dei manager e l’addio all’azienda

Luciano Benetton ha detto addio all’azienda di famiglia, di cui è fondatore, da qualsiasi incarico motivando questa scelta definitiva dopo diversi tira e molla con un tradimento. Tutti hanno pensato ad un risvolto sentimentale che ha colpito una delle famiglie più famose e dal patrimonio più ingente d’Italia. È vero che la vita privata di Luciano Benetton con mogli e figli ha attirato l’attenzione del gossip in questi anni relativamente al più piccolo Brando nel dettaglio ma questa deduzione, diciamolo, è di stampo altamente s3ssista. L’ultima moglie di Luciano Benetton è Marina Salamon con cui ha vissuto una lunga relazione dal 1975 al 1993. I due hanno avuto un figlio, Brando, ultimogenito del patron della nota azienda di abbigliamento italiano, tra le varie attività in cui era impegnato. Giovanissima nel 1981 Marina Salamon ha dato vita alla sua società Altana che nel corso degli anni si è affermata nel settore come una delle più importanti e riconosciute. Anche in questo caso le cose restano in famiglia perché Altana è sempre nell’ambito della moda e con il successo ottenuto ha gestito anche marchi storici e cult come Moncler e Liu Jo. La seconda moglie di Luciano Benetton ha poi diversificato il suo lavoro diventando azionista di maggioranza di Doxa specializzato in sondaggi. Breve invece la vita di Arendi società della madre di Brando Benetton che è stata chiusa dopo poco tempo. Oggi Marina Salamon è sposata con Paolo Gradnik presidente del Banco Farmaceutico, si tratta del suo terzo matrimonio. Il secondo marito è Marco Benatti, manager pubblicitario, con cui ha tre figli: Lupo, Jacopo e Francesco, oltre a Brando Benetton che considera come un padre l’ex compagno della mamma. Sposati nel 1992 si sono separati dopo circa un decennio. La prima moglie di Luciano Benetton è Maria Teresa Maestri: la coppia ha avuto quattro figli, Mauro nato nel 1962, Alessandro nel 1964 e attualmente rappresentante del padre nel consiglio di amministrazione della famiglia, Rossella nel 1965 e Rocco nel 1969. La compagna attuale di Luciano Benetton è invece Laura Pollini, in passato direttore Immagine del gruppo dela famiglia trevigiana e poi amministratore delegato di Fabrica. I due stanno insieme dal 1993.

Luciano Benetton vittima di un tradimento sul lavoro

Come avete capito non è di certo la moglie di Luciano Benetton la causa del suo addio agli affari di famiglia. In una nota stampa il fondatore 89enne dell’azienda trevigiana ha spiegato chiaramente che il motivo della sua scelta è dipeso da alcuni manager che gli hanno mentito. In particolare ha rivelato che la situazione economica del gruppo non è come l’aveva lasciata qualche anno prima e che invece ci sono almeno 100 milioni di euro di buco. Insomma lo so che ci siete rimasti male ma almeno per questa volta il gossip che tanto allieta le nostre giornate, distraendoci dai problemi quotidiani, non c’entra nulla con la notizia del giorno.