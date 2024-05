Scaletta AC DC tour 2024: la setlist di Reggio Emilia

La scaletta del concerto degli AC DC a Reggio Emilia. La setlist del Power Up Tour, otto anni dopo l’ultima serie di live

Oltre 50 anni di attività e ancora non accennano a smettere: gli AC DC sono nuovamente in giro per il mondo con il loro Power Up Tour, la diciottesima tournée della storia di una delle band che hanno fatto la storia del rock. A otto anni dall’ultimo tour, gli AC DC sono tornati in concerto, arrivando a toccare anche l’Italia con un’attesissima data a Reggio Emilia, fissata per sabato 25 maggio. Il gruppo australiano suonerà oggi alla RCF Arena, con apertura dei cancelli prevista già per le ore 12.00. Verso le ore 19.05 si inizerà a suonare, quando sul palco saliranno i The Pretty Reckless, la band hard rock statunitense guidata dall’attrice Taylor Momsen (che alcuni ricorderanno nel film del 2000 Il Grinch e nella serie Gossip Girl). Gli AC DC saliranno sul palco invece intorno alle 20.45. Nella setlist del live di Reggio Emilia degli AC DC del 25 maggio, la band australiana porterà sul palco i suoi grandi successi e soprattutto il suo ultimo album, Power Up, uscito nel 2020. La scaletta del concerto di Reggio Emilia al Campovolo, visti anche i precedenti live del gruppo, dovrebbe seguire questo andamento, anche se potrebbe esserci piccole variazioni dovute a questioni tecniche:

If You Want Blood (You’ve Got It)

Back in Black

Demon Fire

Shot Down in Flames

Thunderstruck

Have a Drink on Me

Hells Bells

Shot in the Dark

Stiff Upper Lip

You Shook Me All Night Long

Rock ‘n’ Roll Train

Shoot to Thrill

Sin City

Givin the Dog a Bone

Dirty Deeds Done Dirt Cheap

Dog Eat Dog

High Voltage

Hell Ain’t a Bad Place to Be

Riff Raff

Highway to Hell

Whole Lotta Rosie

Let There Be Rock

T.N.T. For Those About to Rock (We Salute You)

Costo biglietti

Un evento come questo ovviamente non poteva che attirare molta gente, e infatti il concerto degli AC DC a Reggio Emilia è andato sold out in pochissimo tempo. Non a caso, si trattava dell’unica data italiana del loro tour del 2024, e ci si attendono circa 100.000 persone ad ascoltarli. Non ci sono dunque più biglietti disponibili nei canali ufficiali, né nelle biglietterie online né in quelle fisiche. Se siete stati previdenti e vi siete assicurati per tempo un ingresso all’evento odierno, buon per voi! L’unica alternativa è verificare eventuali disponibilità last minute su Fansale.it, la piattaforma di vendita di biglietti tra fan autorizzata da Ticketone.