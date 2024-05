Rodrigo Alves morto Ken umano: la genesi della fake news

Sono giorni che danno per morto il Ken umano, nome d’arte di Rodrigo Alves. Cosa c’è di vero e perché si tratta di una fake news

Morto il Ken umano Rodrigo Alves, questa l’ultima notizia sul fenomeno televisivo dell’ultimo decennio esploso in Italia con i programmi di Barbara D’Urso. Conosciuto in tutto il mondo è da giorni che si parla della sua scomparsa anche se non ci sono riscontri a riguardo. Insomma il Ken umano non è morto e quindi tutto ciò che riguarda le sue condizioni di salute sono notizie che non hanno nessuna conferma. Rodrigo Alves, anzi Jessica Alves come si fa chiamare ora, è viv* e veget* e attivissim* sui social. Tantissimi i video dove mostra il suo nuovo look totalmente diverso rispetto a quello visto negli anni in tv in Italia. Infatti la sua transizione da maschio a femmina è praticamente finita e tutte le operazioni fatte per diventare Jessica Alves si sono aggiunte agli oltre 100 interventi a cui si è sottoposta negli ultimi 20 anni. Infatti fin da adolescente, 17 anni, il Ken umano ha coltivato la sua dipendenza dalla chirurgia estetica e fino al 2020 aveva speso circa 1 milione di dollari per cambiare il suo aspetto. Probabilmente la notizia che dava per morto il Ken umano nasce dalla volontà da parte del fenomeno televisivo di farsi chiamare Jessica Alves e non più Rodrigo, insomma un taglio netto con il passato, come se il suo essere uomo sia morto definitivamente. Nel frattempo mentre il mondo si interroga e si chiede se sia morto, Jessica Alves continua a pubblicare i social sul suo account Instagram @jessicaalvesuk alimentando ancora di più la sua fama negli Stati Uniti e in Inghilterra. Infatti attualmente quello che il Ken umano vive a Londra ma spesso si sposta a Los Angeles come ha precisato sui suoi social.

Rodrigo Alves quante operazioni ha fatto…ma non è morto sotto i ferri

Durante la sua transizione da uomo a donna, Jessica Alves, che in Italia abbiamo conosciuto come Rodrigo, ha spiegato di sentirsi finalmente sé stessa e che ha sempre mentito cercando di vivere come un uomo. In realtà come dichiarato ad un tabloid inglese è una donna e ha sempre avuto un cervello femminile. Tutto è nato quando durante un servizio fotografico indossò abiti da donna e dopo le cure di uno psicologo e uno psichiatra, le fu diagnosticato un disturbo di dismorfia di genere e le è stata data la possibilità di iniziare la terapia appropriata per la transizione. Non si sa attualmente quante operazioni ha fatto Rodrigo Alves ma, nonostante in passato abbia avuto dei problemi di salute a causa di tanti interventi, non è morto sotto i ferri come ipotizzato da alcuni media. Insomma tutto procede per il meglio per Jessica Alves e quindi ogni tipo di notizia che riportano che il Ken umano sia morto sono da definirsi autentiche fake news. L’ex Rodrigo Alves può contare su Instagram oltre 7 milioni di follower e prosegue la sua attività social ma anche televisiva essendo un personaggio spesso presente nei talk show inglesi e americani. La sua popolarità nasce dal fatto che nel 2020 ha partecipato alla versione anglosassone del Grande Fratello Vip.