Anna Kalinskaya nuova fidanzata Sinner rischia con Maria Braccini FOTO

Jannik Sinner ha ceduto, suo malgrado, al fascino del gossip. Non ha rinunciato al supporto della sua nuova fidanzata, la collega tennista russa Anna Kalinskaya e viceversa, decidendo così di dover ufficializzare la fresca relazione in conferenza stampa. Talmente recente che i fan del tennista hanno notato un legame, inequivocabile, che lega ancora Sinner all’ex fidanzata Maria Braccini, ipotizzando un ritorno di fiamma. D’altronde era impossibile non capire che tra i due giocatori di tennis ci fosse del tenero sull’asse italo-russo. Sugli spalti, non molto lontano dal campo di gioco del Suzanne Lenglen, Anna Kalinskaya tifava per Jannik Sinner al suo primo match al Roland Garros. Qualche ora dopo l’italiano dai capelli rossi presenziava nel box della collega russa durante la partita Kalinskaya-Burel. Lo scoop non è per la nascita della coppia in sé, anche se fa tendenza il fatto che la nuova fidanzata di Sinner sia anche lei una tennista, piuttosto che l’altoatesino fosse legato fino a pochissimo tempo fa all’influencer Maria Braccini. I due si sono conosciuti in maniera frizzantina quanto moderna. Il faccia a faccia è arrivato solo dopo, il primo approccio è stato a colpi di cuoricini su Instagram e non a foto da poco da parte di Sinner, ma quelle in costume di Maria Braccini che su Instagram ha un profilo ricco di spunti interessanti. Come spesso accade la fantasia diventa realtà, l’influencer e il tennista diventano una coppia e affrontano la prima crisi un anno dopo. La causa è stata una foto pubblicata dalla Braccini dove i due si baciavano, un po’ troppo per un atleta proiettato alla sua carriera e dal profilo basso. Poi il ritorno di fiamma e le tante occasioni dove l’ex fidanzata di Sinner è stata spesso vista seguire gli incontri del tennista. Dopo una paparazzata allo stadio durante una partita del Milan, tutto sembrava andare il meglio. Solo qualche giorno fa iniziavano a circolare foto di Sinner e la tennista Kalinskaya e quindi il gossip è impazzito. Tradimento dell’altoatesino alla modella di origini indiane? Così pare ma non sapremo mai la verità. L’unica certezza è che la nuova fidanzata di Sinner è Anna Kalinskaya, 26 anni, russa e decisamente molto tranquilla. Il motivo è presto detto: Jannik Sinner segue ancora sui social la ex fidanzata Maria Braccini, follow ricambiato dalla stessa influencer. Dato che galeotto fu Instagram, non si può di certo dire che non è un gesto di poco conto. Se ne sarà accorta la bella russa?

Anna Kalinskaya ex fidanzato…ci ricasca!

Anna Kalinskaya non è nuova al gossip sui campi da tennis. La 26enne infatti in passato ha avuto una relazione con Nick Kyrgios, anche lui collega di racchetta. Quattro anni fa la rottura tra i due in maniera poco pacifica considerando che la nuova fiamma di Sinner ha rivelato come il suo ex sia un uomo cattivo. Secondo le indiscrezioni e alcune rivelazioni dello stesso australiano, la causa della rottura è stato l’ennesimo tradimento del tennista che però, dopo la rottura, si è mostrato dispiaciuto ma razionale. Per Kyrgios infatti non era accaduto niente ma semplicemente le strade si erano divise