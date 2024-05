Cosa significa All Eyes on Rafah e perché è trend Instagram

Negli ultimi giorni sui social ha iniziato a circolare una grafica che è stata condivisa decine di milioni di volte, che riporta una grande scritta “All Eyes on Rafah“. Un vero e proprio fenomeno social, o ancora meglio un trend di Instagram, se non fosse che questa volta c’è dietro un tema politico e di attualità che sta facendo molto discutere: la guerra nella Striscia di Gaza. Rafah è infatti una cittadina nel Sud della Striscia, al confine con l’Egitto, dove da tempo si sono rifugiati molti profughi gazawi (il nome degli abitanti di Gaza), in fuga dai bombardamenti israeliani. Questi attacchi da parte di Israele vanno avanti da diversi mesi, dopo che il 7 ottobre 2023 un azione organizzato dal gruppo palestinese Hamas (che governa la Striscia di Gaza) ha causato la morte di circa 1.200 israeliani e il rapimento di altri 247. Da allora, l’offensiva di Tel Aviv sulla regione ha causato a sua volta oltre 35.000 morti palestinesi.Nella serata di domenica 26 maggio, l’esercito israeliano ha attaccato il campo profughi di Rafah, ufficialmente per uccidere due leader di Hamas che secondo informazioni di intelloigence erano nasconti nell’area. Questo attacco, ha causato almeno 45 morti e centinaia di feriti, causando grande sdegno a livello internazionale, anche da parte di molti importanti politici, come il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. Le immagini arrivate da Rafah già poche ore dopo i primi bombardamenti mostravano corpi carbonizzati, anche di bambini, e hanno avuto un impatto molto forte in giro per il mondo. A partire da lunedì, la grafica “All Eyes on Rafah” ha iniziato a circolare su Instagram, diventando però davvero virale solo martedì 28 maggio, venendo ricondivisa anche da molti personaggi famosi del mondo dello spettacolo e dello sport in tutto il mondo. Il significato di “All Eyes on Rafah” è, in inglese, “Occhi puntati su Rafah”: ha iniziato a circolare in realtà già da molte settimane, quando i palestinesi gazawi hanno iniziato a concentrarsi a Rafah in fuga dai bombardamenti nel nord della Striscia di Gaza. Molti attivisti invitavano quindi a mantenere altra l’attenzione sull’area, temendo che Israele arrivasse a bombardare anche questo ultimo rifugio, come è poi effettivamente avvenuto.

Alla Eyes on Rafah i vip condividono su Instagram

La grafica “All Eyes on Rafah” sembrerebbe essere stata creata da un fotografo malese, che è poi stato il primo diffonderla. L’immagine è stata pubblicata come storia su Instagram con l’opzione della condivisione istantanea, che permette a chiunque la veda di condividerla con un clic tra le storie del proprio profilo. Da qualche giorno tantissimi vip, influencer e personaggi del mondo dello spettacolo hanno iniziato a condividere questa immagine ma il sospetto è che per molti di loro si tratta solo di cavalcare il trend del momento considerando che finora nessuno aveva parlato di ciò che sta succedendo in Palestina. Nessuna presa di posizione fino al trend Instagram che è stato condiviso.