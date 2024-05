Paolo Villaggio figli oggi cosa fanno Pierfrancesco e Elisabetta

Paolo Villaggio è stato uno dei nomi più importanti del mondo della cultura e dello spettacolo italiani del dopoguerra, con una lunga carriera che lo ha portato a lavorare a teatro, in televisione e al cinema. L’attore e autore genovese è morto all’età di 84 anni il 3 luglio 2017, ma il suo ricordo è ancora vivo nel pubblico del nostro paese. La moglie di Paolo Villaggio è Maura Albites e la coppia ha anche avuto due figli: Elisabetta e Pierfrancesco. La primogenita Elisabetta è nata a Genova il 5 giugno 1959, e oggi ha dunque quasi 65 anni. Come il padre, ha seguito una carriera artistica, scrivendo vari romanzi e lavorando nel cinema come autrice e regista, pur senza diventare mai famosa come il genitore. Tra i libri più importanti scritti da Elisabetta Villaggio c’è Fantozzi dietro le quinte oltre la maschera. Invece per quanto riguarda i film si è occupata della regia di un biopic dedicato all’attrice Franca Valeri, per il piccolo schermo ha fatto l’assistente alla regia per diversi programmi di intrattenimento a La7, Mediaset e Rai. La figlia di Paolo Villaggio è laureata in Filosofia all’Università di Bologna e si è poi trasferita negli States in perferzionarsi in cinema e televisione studiando a Los Angeles. Tra le curiosità su Elisabetta Villaggio ci sono le sue reazioni alla popolarità del padre che seppur oggi, nella sua vita da scrittrice ha celebrato in un libro, in passato l’ha ritenuto ingombrante. Le dava fastidio essere chiamata come la figlia di Fantozzi quando frequentava la scuola e addirittura ad una prima uno dei tanti film della saga del ragioniere se ne andò via dal cinema. Piefrancesco è invece nato a Genova il 16 novembre 1962, per cui oggi ha circa 62 anni: ha preso il nome dal fratello gemello di suo padre, che era stato un matematico. Anche lui ha provato a lavorare come attore, partecipando in ruoli minori ad alcuni film del padre tra cui Le Comiche e Hooligans, ma oggi Piefrancesco Villaggio è ricordato purtroppo per i suoi problemi di droga e di dipendenza dall’eroina, che portarono al suo arresto nel 1986 e successivamente all’ingresso nella comunità di San Patrignano dove è rimasto per quattro anni. Il figlio di Paolo Villaggio oggi ha una moglie e un figlio e si è messo alle spalle tutti i problemi che avuto in passato con le sostanze stupefacenti. Il lavoro di Pierfrancesco Villaggio è attualmente il fotografo, si occupa di reportage e gira il mondo alla ricerca di scatti particolari.

Paolo Villaggio figli: il rapporto con Elisabetta e Pierfrancesco

Entrambi i figli di Paolo Villaggio hanno raccontato negli anni di avere avuto non poche difficoltà nel loro rapporto col padre. Elisabetta disse che era “una persona difficile” e che avevano avuto molti “alti e bassi”, pur riconoscendo che alla fine furono saltuari e grazie a lui ha imparato a vedere il mondo in maniera libera. Pierfrancesco ha scritto, nel suo libro del 2016 Non mi sono fatto mancare niente, che il genitore era stato “assente, egoista e megalomane”. Tuttavia, tutti e due gli hanno sempre voluto bene, e sia Elisabetta che Pierfrancesco hanno collaborato alla stesura della sceneggiatura di Com’è umano lui, la fiction del 2024 con Enzo Paci dedicata alla vita del padre.