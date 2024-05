Giulia Abbiati fidanzato: è figlio di un big della musica

Mamma che gossip! Giovane, bella e suo malgrado già stata protagonista di copertine patinate, “ci ricasca”: Giulia Abbiati ha un fidanzato famoso (o meglio figlio di un vip). Oggi speaker radiofonica di RTL, lavoro che ricopre da due anni e già conduttrice di RTL Summer Hits, non ha nulla su cui lucrare visto che è un grande talento. La sua passione è sempre stata la radio e i suoi genitori nonostante la popolarità hanno sempre mantenuto un profilo basso per quanto riguarda il chiacchiericcio. Giulia Abbiati di RTL è infatti figlia del calciatore Christian Abbiati, ex portiere del Milan, e di sua moglie Stefania. La figlia d’arte ha frequentato come liceo la scuola internazionale di Milano e si è iscritta alla IULM dove si è laureata lo scorso marzo in Comunicazione, Media e Pubblicità. A 21 anni è sbarcata ad una delle radio più importanti d’Italia nel programma Generazione Z, più o meno è questo il periodo in cui ha infiammato un gossip relativamente alla sua vita privata. L’ex fidanzato di Giulia Abbiati sarebbe stato Awed youtuber, vero nome Simone Paciello, che ha vinto all’epoca l’Isola dei Famosi giocando sul ruolo di quello che ci prova sempre con tutte e prende sempre pali. Addirittura in quel periodo si parlò di una sofferenza per la giovane figlia di Christian Abbiati nel vedere la sua dolce metà comportarsi in quel modo in Honduras. Entrambi hanno seccamente smentito la notizia dicendo di essersi solo frequentati per qualche mese senza che tra loro iniziasse una relazione. Oggi il cuore della bella conduttrice di RTL Summer Hits batte davvero per un giovane. Il fidanzato di Giulia Abbiati è Giovanni Antonacci figlio di Biagio e Marianna Morandi quindi anche suo nonno Gianni è un pezzo grosso della musica italiana. La coppia è relativamente recente, si sono conosciuti a Radio Zeta del circuito di RTL ed è stato un colpo di fulmine, tutto è avvenuto nel 2022. Spesso condividono foto sui relativi profili Instagram del loro amore tra cui i fiori che spesso il figlio d’arte regala alla sua dolce metà per le occasioni importanti, come la conduzione di RTL Summer HIts, o il tenero scatto alla laurea della speaker. Giovanni Antonacci ha 23 anni ed è coetaneo della sua fidanzata Giulia Abbiati.

Giulia Abbiati il fidanzato non è l’autore di hit

Non confondiamoci Biagio Antonacci con Marianna Morandi ha avuto due figli: il primogenito si chiama Paolo ed è nato nel 1995, mentre l’altro è Giovanni nato nel 2000 e fidanzato di Giulia Abbiati. Negli ultimi mesi il nome di Paolo Antonacci è sempre più rilevante nella musica italiana considerando che si tratta di un autore di testi apprezzatissimo che ha collaborato tra gli altri anche con Tananai. Anche per questo spesso si confonde che tra la voce di Tango e lo stesso autore pensando che il cantautore sia figlio di Biagio Antonacci. Facciamo ordine: il cantautore milanese ha tre figli, l’ultimo è Carlo nato nel 2021 dalla compagna Paola Cardinale. Gli altri due sono Giovanni e Paolo nati dall’amore con Marianna Morandi, figlia di Gianni.