Sixpm chi è il marito di Rose Villain: il rimpianto

Non è più un mistero. La conturbante Rose Villain, vero nome Rosa Luini, dopo un lungo fidanzamento si è sposata. Il fortunato marito è Sixpm produttore musicale di rinomato successo internazionale che ha collaborato con grandi nomi del mondo della musica. Andrea Ferrara è nata a Napoli 21 marzo 1988 sotto il segno dell’Ariete. Cresciuto nel capoluogo partenopeo, dopo gli studi classici si lancia a capofitto nel vasto panorama musicale locale. A 14 anni già suona la chitarra e tre anni dopo collabora con Elio e le Storie Tese ancora minorenne. Per farlo il salto di qualità si sposta a Milano ma la città lombarda, per quanto cosmopolita e foriera di occasioni lavorative soprattutto nel suo settore, non fa per lui. Il futuro marito di Rose Villain decide così di spostarsi negli Stati Uniti d’America, più precisamente prima a Los Angeles e poi a New York. Andrea Ferrara diventa Sixpm e decide di chiamarsi così perché forse perché un termine legato all’hip hop o semplicemente perché suonava bene e le 6 potrebbe l’orario più adatto per la sua arte e dove probabilmente dà il meglio di sé, ma queste sono solo supposizioni. Una volta fatta base a New York inizia a collaborare con la Republic Records e collabora con nomi del calibro di Stevie Aiello e si avvicina a Bob Sinclair, tra i dj più importanti sulla scena internazionale. Sembra assurdo però, pur facendo base a New York, è grazie ad artisti italiani che raggiunge il picco di successo e traguardi. Ad inserirlo nel panorama musicale tricolore è Ghali così produce Puta dell’artista insieme a Gué Pequeno. Il marito di Rose Villain prende il volo e così produce una versione di I Love You Baby di Jovanotti che diventa una hit dell’estate 2022. Nello stesso anno Sixpm produce Loco di Salmo mentre in precedenza aveva messo le mani su Le Feste di Pablo di Cara e riscoperta da Fedez. In pochi sanno che Andrea Ferrara ha fatto parte del team della quindicesima edizione di X Factor, quella vinta da Baltimora. Dopo la doverosa biografia e carriera del produttore musicale, finalmente possiamo andare alla parte più interessante, quella relativa al gossip e alla sua storia d’amore con Rose Villain.

Rose Villain e Sixpm tre giorni di matrimonio stile Castello delle Cerimonie

Potremmo dire che cantante e beat creator erano destinati l’uno all’altra ma non sempre è il momento giusto per conoscersi. Andrea Ferrara e Rosa Luini abitavano a Milano a poche centinaia di metri di distanza l’uno dall’altra eppure non si sono mai conosciuti, nemmeno di vista. La cantante di Click Boom a 19 anni si trasferisce a Los Angeles dove a causa di un incidente inizia ad avere attacchi di panico e preferisce così spostarsi a New York. In questo frangente va inserita anche la fine della sua storia con il suo ex con cui era andata a convivere nella metropoli americana. Inizia così la carriera musicale a stelle e strisce della voce di Fragole e in Republic Records conosce Sixpm. Rimarrete delusi se immaginate un amore a prima vista tra Andrea Ferrara e Rose Villain. Prima di diventare suo marito, anzi il suo fidanzato, ce ne è voluto di tempo! I due iniziano ad avere grande feeling sul lavoro ma ci vogliono sei mesi prima di rendersi conto entrambi di provare un sentimento forte. La consapevolezza accade durante le vacanze estive quando la cantante giudice di Nuova Scena di Netflix parte per Bali con gli amici ma ha solo voglia di sentire Andrea. Così quando torna a New York si fidanzano nel 2015. Dopo 9 anni arriva la proposta di matrimonio: sono sulle montagne russe della città e prima del giro della morte lui le chiede di sposarla. Sixpm diventa il marito di Rose Villain il 23 maggio con una cerimonia che dura tre giornate. Il prewedding è dedicato a Napoli dove hanno mangiato pizza e cantato i classici della canzone partenopea. L’altro pre wedding scelto dalla sposa è stato tutto rosa e più stile milanese con un aperitivo in terrazza. Il giorno dopo arriva finalmente il matrimonio su un rooftoop di un importante hotel di Brooklyn. Rose Villain e Sixpm non hanno figli, la donna ha rimpianto di non poterne avere perché la sua carriera è decollata troppo tardi. Non è possibile stabilire quanto guadagna un produttore musicale come Sixpm, in genere la cifra viene calcolata a seconda del lavoro e le eventuali royalties sulle canzoni prodotte.