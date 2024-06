Vasco Rossi scaletta tour 2024: le canzoni della social setlist

Vasco Rossi torna in concerto. Nonostante non sia più giovanissimo (ha compiuto 72 anni a febbraio), il leggendario rocker modenese non si ferma e continua a produrre musica e a esibirsi dal vivo. L’anno scorso è uscito il suo ultimo album, la raccolta Il Supervissuto, che si segue di un anno il disco del concerto Vasco Live Roma Circo Massimo, e di due l’ultimo album di studio, Siamo qui. Intanto, per il 2024 Vasco Rossi è pronto a partire con dei nuovi concerti per tutto il mese di giugno: inizia infatti il suo nuovo tour, denominato Vasco Live giugno_024. Vasco Tossi porterà in scena il suo consueto show, fatto dei tanti pezzi storici e amatissimi della sua lunga carriera, più varie canzoni più recenti, in particolare dal suo ultimo anno. La scaletta 2024 dei concerti di Vasco Rossi non è ancora ufficiale, e bisognerà quindi attenderà la prova generale di Bibione del 2 giugno per avere un’idea chiara di quali brani accompagneranno il rocker di Zocca nel prossimo mese, ma tra social e interviste si conoscono alcune canzoni che verranno suonate. Vasco Rossi ha spiegato che la scaletta del tour 2024 sarà composta da 24 brani e spesso ha parlato di Basta Poco, canzone che non suonava da sette anni e che farà parte della setlist. Inoltre ha parlato di una scaletta social non troppo improntato sul tema uomo donna ma sull’essere umano e la socialità. Proprio su Instagram è comparsa una clip per presentare la scaletta di Vasco Rossi 2024 dove si sentono quattro canzoni che a questo punto faranno parte della setlist: Quanti anni hai, Domenica lunatica, Come stai e Un gran bel film. Altre anticipazioni hanno rivelato nella scaletta la presenza dei classici Vita spericolata, Canzone, Siamo solo Noi e Albachiara. Sempre tenendo presente l’approccio dato a questo tour sul palco potrebbero essere riproposte C’è chi dice no, Gli spari sopra e Mi si escludeva. Impossibile, come credono critici e fan, che vengano messe da parte capolavori come Ogni volta, Sally, Gli angeli, Stupendo e Senza parole.

Vasco Rossi Tour 2024 date e prezzi biglietti

Il nuovo tour di Vasco Rossi inizierà domani, domenica 2 giugno, e si protrarrà per tutto il mese, fino al 30 giugno. Le location, però, saranno solamente tre: Bibione, Milano e Bari. Queste nel dettaglio le date della tournée Vasco Live giugno_024:

2 GIUGNO: Stadio Comunale di Bibione (data zero)

7 GIUGNO: Stadio San Siro di Milano

8 GIUGNO: Stadio San Siro di Milano

11 GIUGNO: Stadio San Siro di Milano

12 GIUGNO: Stadio San Siro di Milano

15 GIUGNO: Stadio San Siro di Milano

19 GIUGNO: Stadio San Siro di Milano

20 GIUGNO: Stadio San Siro di Milano

25 GIUGNO: Stadio San Nicola di Bari

26 GIUGNO: Stadio San Nicola di Bari

29 GIUGNO: Stadio San Nicola di Bari

30 GIUGNO: Stadio San Nicola di Bari

I biglietti per i concerti del nuovo tour di Vasco Rossi nel 2024 sono stati disponibili all’acquisto a partire dal 19 ottobre 2023 dalle ore 12:00 per il Blasco Fan Club, e dal 20 ottobre per tutti gli altri. Dopo diversi mesi, gran parte dei posti sono stati occupati, ma ne risultano ancora di disponibili. Per i concerti di Milano i prezzi dei biglietti del Vasco Rossi Tour 2024 oscillano tra i 236 euro per l’early entry ai 48 euro del settimo settore numerato. Il prato gold costa 103,62 euro, mentre la vip lounge 336,82 euro. A Bari invece per il concerto di Vasco Rossi sono disponibili sei tipologie di biglietti: i prezzi vanno dai 230 euro dell’early entry passando per il prato gold a 97.52 euro fino ad arrivare ai 50 euro per il terzo settore non numerato della curva sud. A Bibione i prezzi biglietti per il Vasco Rossi Tour 2024 vano dai 97,52 euro di tribuna non numerata e prato gold agli 85.33 euro del prato.