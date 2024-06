Roby Facchinetti figli: quanti da madri diverse

Roby Facchinetti, 80 anni, oggi può contare sull’affetto di figli e nipoti che a giudicare, non solo dalla foto, sono davvero un dolce esercito. La sua vita privata, quanto la sua carriera, è stata ricca di successi, gioie e dolori e sicuramente la sua pagina più importante è stata quella legata alla sua famiglia allargata. Roby Facchinetti dei Pooh ha cinque figli da tre donne diverse e sette nipoti. La prima relazione seria del tastierista e cantante è con Mirella Costa, un colpo di fulmine nato tra una nota e l’altra visto che la donna, oggi nonna a tempo pieno, lavorava come corista e tastierista per i Pooh. La rottura è arrivata dopo nove anni di matrimonio che ha dato vita a due splendide figlie. La prima figlia di Roby Facchinetti si chiama Alessandra mentre due anni dopo è nata Valentina. Siamo negli anni Ottanta quando i Pooh erano all’apice del loro longevo successo con Chi fermerà la musica e incontra una fan, Rosaria Longoni all’epoca 19enne e studentessa di Storia dell’Arte. È amore a prima vista e dalla passione nasce Francesco Facchinetti, il terzo figlio di Roby Facchinetti. La relazione durò poco anche perché la voce di Uomini Soli era lontano da casa per i suoi tour in giro per il mondo e gli impegni musicali. Rosaria Longoni oggi dopo essere stata insegnante di Storia dell’Arte è diventata scrittrice con il libro Ho incontrato Dio in una baracca, nel tempo libero fa la volontaria per l’Unitalsi. Dopo vari gossip e voci di altre liason Roby Facchinetti ritrova il vero amore con Giovanna Lorenzi sua attuale moglie conosciuta nel 1986. Un sentimento che ha dovuto lottare per poter sbocciare veramente perché la donna era impegnata con un altro uomo e per celebrare il loro matrimonio sono dovuti andare in Scozia. Giovanna Lorenzi oggi ha 75 anni, ha lavorato al comune di Bergamo, città natale di Roby Facchinetti, e dalla loro relazione sono nati due figli Roberto e Giulia, nati rispettivamente nel 1987 e nel 1991. Lo scorso anno Giovanna Lorenzi è salita agli onori delle cronache, suo malgrado, perché vittima di un furto nella loro villa e che le ha procurato un malore.

Roby Facchinetti figli cosa fanno oggi

L’unico figlio di Roby Facchinetti che ha intrapreso, in parte, la strada del padre ed è famoso è Francesco Facchinetti. Inizialmente ha debuttato con lo pseudonimo dj Francesco con La canzone del Capitano, ha partecipato a Sanremo e poi ha capito che non era il caso di continuare. È diventato nel tempo un grande imprenditore e agente con numerose attività in diversi settori tra cui anche la musica. La primogenita di Roby Facchinetti, Alessandra, è una stilista mentre Valentina lavora in una cooperativa sociale. Roberto invece è musicologo e lavora dietro le quinte nel settore che ha reso famoso il padre, infine Giulia è proprietaria a Bergamo di Wellness Boutique e Wellness Cafè. Sono sette i nipoti del tastierista dei Pooh. La quinta e ultima figlia di Roby Facchinetti è mamma di due bambini, Alessandro e Lorenzo, Francesco Facchinetti è invece padre di Mia, la cui mamma è Alessia Marcuzzi, Leone e Liv nati dalla relazione con Wilma Helena Faissol. La stessa donna ha una figlia Charlotte, nata da una precedente relazione e divenuta nipote acquisita. Infine Andrea, settimo nipote di Francesco Facchinetti, è figlio di Valentina.