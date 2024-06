Alessandro Greco separato? Scelta differente

Ci sono diversi miti da sfatare sulla figura di Alessandro Greco e non riguarda la sua carriera bensì la sua vita privata. Dal successo assoluto all’assenza in tv fino al ritorno ad intermittenza hanno caratterizzato il percorso televisivo del conduttore originario di Grottaglie. Come volto di Furore arrivava a oltre 8 milioni di telespettatori prendendosi la scena di Raiuno con il preserale poi è sorprendentemente sparito dai radar quando sembrava in procinto di diventare il volto più lanciato della tv di Stato. Successivamente è tornato grazie a Tale e Quale come concorrente e probabilmente con l’appoggio di Carlo Conti, uno dei pochi amici che considera veri nel mondo della tv. Oggi Alessandro Greco è al timone di Uno Mattina Estate dopo averla già condotta nel 1994 e nel 1995. Meno da montagne russe è la sua vita sentimentale che ha avuto una svolta grazie a Fabrizio Frizzi. Il compianto conduttore, infatti, ha fatto conoscere la persona che gli ha cambiato la vita in tutti i sensi. All’epoca lui era a Furore e lei era una showgirl e da allora fanno coppia fissa. Galeotta fu la giuria di Miss Italia dove entrambi erano tra coloro che votavano le aspiranti Miss. Ancora oggi la moglie di Alessandro Greco è Beatrice Bocci e no, non è separato nonostante ci sia questa convinzione. Sono diversi i motivi che possono indurre il pubblico a pensare che il conduttore abbia divorziato dalla sua compagna di vita. Sicuramente i suoi periodi di assenza e ritorno in tv hanno fatto dimenticare determinati aspetti della sua sfera privata così come il silenzio gossip su di lui ha disorientato. Un altro motivo è quello che dichiararono al programma Oggi è un altro giorno di Serena Bortone lo scorso anno. All’epoca Alessandro Greco non dichiarò di essere separato dalla moglie Beatrice Bocci anzi parlò di una loro scelta differente. Da tre anni la coppia aveva deciso di vivere in totale castità.

Alessandro Greco e l’intervista a Famiglia Cristiana

Non c’è stato un evento preciso che ha fatto scaturire questa importante volontà ma sicuramente ha fatto leva la fede che li unisce, molto profonda e che li porta anche a testimoniare il Vangelo quando il lavoro reciproco glielo permette. In merito alla loro decisione Alessandro Greco, in un’intervista a Famiglia Cristiana del 2016, rivelò che a suggerire un percorso di castità fu Fra Renzo a Medjugorje che spinse la moglie Beatrice Bocci a fare questa scelta perché stava aspettando che la Sacra Rota le annullasse il primo matrimonio. Il gesto secondo Fra Renzo era quello di far sentire e di dimostrare quello che aveva nel cuore. Un altro misunderstanding riguarda la moglie di Alessandro Greco, Beatrice Bocci. La showgirl, seconda a Miss Italia nel 1994, è separata dal suo primo marito di cui non si conosce l’identità. Ha solo raccontato di averlo sposato a 21 anni perché era incinta della sua prima figlia Alessandra dopo soli sette mesi di fidanzamento. La separazione è arrivata perché conoscendosi meglio le differenze erano incolmabili. Dall’amore di Alessandro Greco e Beatrice Bocci è nato il figlio Lorenzo, oggi laureato in Economia, ha come passione la musica ed è anche membro di una band, TOB.