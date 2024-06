Reazione a Catena Pino Insegno criticato

La prima puntata di Reazione a catena è andata in onda e non è stato certo un esordio positivo per Pino Insegno, 64 anni. L’attore e doppiatore ha sostituito, a partire da questa edizione, Marco Liorni, 58 anni, salutato quasi inspiegabilmente ad inizio puntata. L’ha ringraziato per aver ricevuto da lui la linea, ma in realtà, sono stati Nunzia De Girolamo, 48 anni, e Gianluca Semprini, 53 anni, conduttori de Estate in diretta. Per tutta la durata della trasmissione, Insegno è sembrato quasi forzatamente simpatico, spesso impreciso e soprattutto a caccia della battuta quasi perenne, andando anche a sovrastare i concorrenti che sono di certo i protagonisti principali del gioco. Nonostante si tratti di un programma registrato, come se non bastasse, dibversi gli errori, come quando nella catena finale la concorrente ha dato la risposta per due volte consecutive, con evidente stupore stampato sul suo stesso volto. Sui social i tantissimi utenti che seguono la trasmissione si sono divisi: tantissime le critiche per il conduttore che è stato dal 2010 al 2013 il padrone di casa di “Reazione a catena”, registrato negli studi Rai di Napoli. In molti hanno sollevato dubbi sulla scelta della Rai di affidare ad Insegno la trasmissione, con tanto di rimpianti per la conduzione di Marco Liorni, presentatore del programma fino alla scorsa edizione. E c’è chi avrebbe voluto nuovamente Gabriele Corsi, 52 anni, anche lui presentatore del programma.

Potrebbe interessarti anche: Techetechete chi ha inventato nome programma Rai: è vip

Pino Insegno carriera ed il flop a Mercante in Fiera

Pino Insegno, classe ’59, nl 1981 ha fondato la compagnia l’Allegra Brigata mentre negli anni ’80 diventa anche attore recitando in “A me mi piace” e “Gli angeli di Borsellino” tra le varie pellicole in cui è protagonsta. E’ però molto popolare anche per il ruolo di doppiatore: tra i tanti, impossibile non citare Will Ferrer, 56 anni, ma anche Robert De Niro, 80 anni, e Mark Wahlberg, 52 anni, oltre a Sacha Baron Cohen, 52 anni, e Jamie Foxx, 56 anni. Sempre negli anni ’80, nel 1986 per la precisione, entra nella Premiata Ditta conquistando grande popolarità e successo nel piccolo schermo. In tv ha anche condotto lo Zecchino d’Oro dal 2010 al 2013 e Domenica In nell’anno successivo. Due le edizioni del Mercante in Fiera: nel 2006 e nel 2023 e proprio quest’ultima edizione è stata un vero e proprio flop tanto da aver chiuso con anticipo rispetto alla durata originaria del programma. Per quanto riguarda la vita privata, quattro i figli per l’attore. I primi due, Francesco e Matteo, avuti dalla prima moglie, Roberta Lanfranchi, 50 anni, con cui è stato sposato dal 1997 al 2007: più recentemente, invece, sono arrivati Alessandro e Matteo dal matrimonio con l’attrice Alessia Navarro, 44 anni.