La Rosa della vendetta quante puntate sono in Italia con scene inedite

Cosa spinge un colosso come Mediaset a trasmettere su Canale 5 La rosa della vendetta che in Turchia è stata un flop totale? Apparentemente nessuna ratio, se non l’ossessione da parte del pubblico per Terra Amara e quindi per Demir Yaman (Murat Unalmis). Nella nuova soap turca al fianco di Melis Sezen, il protagonista è proprio l’ex marito di Zuleyha che interpreta Gulcemal, un uomo perfido e arido. La versione originale della serie La Rosa della vendetta in Turchia si chiama non a caso Gulcemal, visto che è interamente incentrata sulla storia del personaggio principale. C’è però una scelta che stupisce rispetto al passato che riguarda la post produzione della rete del Biscione. Terra Amara ed Endless Love sono stati rimontati per durare all’infinito, contando il doppio, forse il triplo, degli episodi andati in onda nella patria di produzione dei due kolossal. Il discorso è diverso per Gulcemal, anche all’estero. La Rosa della Vendetta in Turchia conta 13 episodi di 140 minuti con una brusca interruzione. Per vendere la serie, il girato è stato rimontato con alcune nuove scene in 40 episodi da una quarantina di minuti circa e così acquistato in Italia. Non contenti in casa Mediaset hanno deciso di creare una terza versione della soap turca con Melis Sezen e Demir di Terra Amara, praticamente inedita, visto che solo il nostro Paese è andata in onda in questo modo. In Italia le puntate de La rosa della vendetta sono 13 da 120 minuti ciascuna. In pratica in post produzione si è deciso di montare in un’unica serata 3 episodi della versione venduta all’estero e non dunque il maxi episodio di Gulcemal ideato da Fox. Conti alla mano senza stravolgimenti di palinsesto, l’ultima puntata de La Rosa della vendetta verrà trasmessa in prima serata su Canale 5 il 30 agosto. L’idea dunque non è certo quella di fare bingo come con Terra Amara ma con un budget moderato, e il minimo sforzo, avere il massimo risultato possibile: proporre per l’intera estate un prodotto nuovo e non le repliche trite retrite a cui invece ci ha abituato la Rai. L’obiettivo è dunque quello di fidelizzare con i telespettatori, soprattutto non più giovanissimi, e non abbandonarli mandando il telecomando in soffitta.

La rosa della vendetta trama e cast in Italia

No, in questo caso anche se le puntate sono state rimontate in maniera diversa per l’Italia, non c’è nessun cambio per il cast e la trama de La Rosa della vendetta che sono gli stessi di Gulcemal. Una favola mix tra le Mille e Una Notte e la Bella e la Bestia. Una donna di nome Zafer ama Mustafa ma è costretta a sposare Saim. La donna ha due figli Gulcemal e Gulendam restando infelice in un matrimonio finto. Zafer ritrova Mustafa, scappa con lui e rimane incinta, Saim per la vergogna si impicca. Gulendam e Gulcemal crescono orfani, ricchi ma soli. A vendicare il padre ci pensa Demir di Terra Amara che uccide Mustafa in maniera virulenta, beccandosi la maledizione della madre Zafer che lo condannerá alla solitudine. Riuscirà Deva, appassionato di arco e frecce a cambiarlo? Il cast completo de La Rosa della vendetta: Ayda Aksel è Zafer Pehlivan, Nilay Erdönmez è Gülendam Şahin, Edip Tepeli è Mert Çakır, Cahit Gök è Ali “Vefa” Türkoğlu, Nilüfer Açıkalın è Gara “Firuze” Ana, Atilla Şendil è Halil İbrahim Nakkaşoğlu, İpek Ayaz Kortunç è Canan, Melike Küçük è Narin, Meltem Akçöl è İpek, Samet Kaan Kuyucu è Armağan Pehlivan, Gökçem Çoban è Semra,Sabahattin Yakut è Emrullah.