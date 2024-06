Paola Turci e Francesca Pascale divorzio: gli indizi non mentono

Paola Turci, 59 anni, e Francesca Pascale, 38 anni, sono ad un passo dal divorzio. Sembra quindi finito l’idillio – e, di conseguenza, il matrimonio – tra le due. Le rime avvisaglie, però, si erano palesate nitidamente. Durante Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, 47 anni, Francesca Pascale, ospite in una delle serate, si era lasciata andare a battute che non erano state gradite dalla Turci che aveva poi ironizzato sui social. Poi la stessa Pascale aveva mostrato fastidio evidente nei confronti della consorte per i complimenti a Valentina Dispari, 20 anni, attrice impegnata nella rassegna Procida Racconta. Insomma, avvisaglie che facevamo temere per il peggio a tutti i fan della coppia, unitasi in matrimonio a Montalcino il 2 luglio del 2022. Dagospia, però, racconta di litigi e ripicche che ormai durano da diversi mesi all’interno della coppia. In occasione della puntata di Belve il “adsso ti posso corteggiare” riferito alla Fagnani da Francesca Pascale proprio non sarebbe andato giù alla cantante che pur dichiarandosi non gelosa sui social non aveva gradito. E la “rivincita” sarebbe nell’abbraccio di Paola Turci a Valentina Dispari, con tanto di video pubblicato su Instagram. Al momento nessuna conferma è arrivata dalle dirette interessate tantomeno dagli entourage della cantante e della showgirl. Francesca Pascale, prima del matrimonio con Paola Turci, quando aveva 21 anni era stata fidanzata a lungo con Silvio Berlusconi. la Turci, invece, era stata già sposata con Andrea Amato, giornalista.

Chi è Valentina Dispari l’attrice che ha colpito Paola Turci

Valentina Dispari è un’attrice di 20 anni salita alla ribalta del gossip proprio per le foto in cui è stata immortalata accanto a Paola Turci. Lo scorso 7 giugno le due sono state protagoniste di “Procida racconta”, un festival letterario nella quale hanno partecipato alla presentazione di un libro. E complici sul palco, anche nella festa serale a margine della rassegna le due sono state fotografate. Attrice, Valentina Dispari ha un profilo Instagram molto attivo: e scrollando i suoi post, si evince come abbia una passione quasi smodata per i viaggi ma anche per il teatro e la letteratura. Da qui la sua presenza fissa e costante al festival “Procida racconta”, evento organizzato da Nutrimenti, nota casa editrice, e da Chiara Gamberale, nella quale può essere definita come una vera e propria padrona di casa. Valentina Dispari è anche una critica teatrale molto apprezzata e cura i suoi lavori per la rivista “The Parallelal Vision”.