Sarkic Matija come è morto: spunta il vaccino

Una tragedia sospetta e precoce quella del portiere del Millwall Matija Sarkic morto oggi all’età di 26 anni. Secondo quanto riportano i media locali, il calciatore era a Budva in Montenegro, sua terra d’origine. Il calciatore 26enne scomparso oggi, ieri sera era in compagnia di alcuni cari amici. Una serata a cena al ristorante come le altre in cui era apparso sereno. Sul tardi ha iniziato a non sentirsi bene, pensando fosse stanchezza ha preferito risposarsi nel suo appartamento, poi stamattina presto una tragica svolta degli eventi. Non c’è stato nulla da fare nonostante i soccorsi si siano precipitati sul posto, Matija Sarkic è stato dichiarato morto intorno alle 6:30 ora locale. Il portiere del Millwall era nato a Grimsby ed era figlio dell’ambasciatore del Montenegro Bojan Sarkic, per questo aveva girato il mondo dalla nascita a Londra all’infanzia a Bruxelles. Il 26enne era davvero un talento del calcio e dopo aver militato nel campionato belga, era arrivata per lui la grande occasione in Inghilterra. Era sbarcato in Championship nell’agosto del 2023 dal Wolverhampton Wanderers e si era subito imposto come giocatore chiave al Millwall, totalizzando 33 presenze per il club. Matija Sarkic morto oggi lascia un fratello gemello, anche lui calciatore, di nome Oliver.

Matija Sarkic e il vaccino

Per quanto riguarda la causa della morte di Matija Sarkic è stato riportato un malore improvviso di matrice naturale. Fa scalpore che il portiere morto oggi, poco più di una settimana fa, aveva rappresentato il Montenegro in un’amichevole internazionale contro il Belgio. Conduceva una vita sana da sportivo ed era, come tutti i calciatori, sempre monitorato. Per questo sui social associano il vaccino anti covid al malore improvviso del calciatore. Non è noto se Matija Sarkic si sia all’epoca vaccinato. La famiglia ha chiesto che si rispetti il lutto, l’immenso dolore che sta vivendo in questo momento per una scomparsa così prematura e ha oscurato i profili Instagram e Facebook del portiere in sua memoria.