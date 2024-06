Kate Goodland chi è la moglie di Harry Kane: come Diletta Leotta

Harry Kane è considerato uno dei migliori giocatori inglesi e guida la sua nazionale agli Europei 2024. 30 anni è un devoto padre di famiglia, la moglie è Kate Goodland, 31 anni, che assiste ad ogni partita del suo compagno facendo un tifo sfegatato anche ora che l’attaccante gioca in Germania. Tutta la famiglia infatti si è trasferita nel paese teutonico dopo il passaggio di Harry Kane dal Tottenham al Bayern Monaco. Il calciatore e sua moglie Kate Goodland si sono conosciuti quando frequentavano la scuola elementare di Larkswood, nella zona est di Londra. Hanno poi frequentato la Chingford Foundation School, scuola anche di David Beckham. Una vecchia foto di quei tempi mostra la coppia, all’epoca adolescente, incontrare la leggenda del calcio inglese. Nel 2017 Harry Kane ha raccontato qualche dettaglio della sua vita privata spiegando quando fosse fortunato ad aver trovato la sua fidanzata d’infanzia. “Se ora fossi single e incontrassi delle persone, non sapresti mai se stanno con te per i motivi giusti o solo per soldi”. Harry Kane e la moglie Kate Goodland si sono sposati a giugno 2019 in una località sconosciuta ma sui social hanno condiviso diverse foto della giornata insieme. Su Instagram la donna scrisse “Ho sposato la mia anima gemella, uno dei giorni più belli della mia vita! Grazie per aver realizzato i miei sogni, sei perfetto””, ha scritto Kate all’epoca”.

Harry Kane e Kate Goodland hanno quattro figli: Ivy, sette anni, nata nel 2017, Vivienne, cinque anni, nata nel 2018, Louis, tre anni, nato nel 2020, e infine Henry, che ha solo nove mesi. La coppia ha anche due Labrador, Brady e Wilson. Prima del trasferimento al Bayern Monaco, Harry Kane giocava per il Tottenham, quindi la famiglia viveva a nord di Londra in un appartamento dal valore di 17 milioni di sterline che vantava una palestra lussuosa e persino una man cave. In Germania la famiglia del calciatore inglese vive in una villa in cima a una collina dal valore di 30 milioni di sterline in una zona soprannominata la “Beverly Hills della Baviera“. La famiglia ha raggiunto Harry Kane a gennaio 2024 e ora i figli frequentano lì la scuola. In merito alla loro esperienza in Germania, Kate Goodland ha raccontato nel suo podcast dedicato al mondo delle mamme di aver incontrato alcuni genitori a scuola e fatto amicizia con le mogli e i figli dei compagni di squadra. Lentamente si sente come a casa. La gente chiede quali siano le grandi differenze, ma la maggior parte della routine è praticamente la stessa.

Kate Goodland come Diletta Leotta

Dopo aver studiato ed essersi laureata in scienze dello sport, Kate Goodland, moglie di Harry Kane, ha lavorato come personal trainer e talvolta condivide consigli e trucchi per l’allenamento con i suoi quasi 250.000 follower su Instagram. Recentemente Kate Goodland ha anche annunciato di aver collaborato con il marchio di gioielli Loquet London per creare una collezione a favore della Harry Kane Foundation. La moglie di Kane è famosa in Inghilterra anche perché ha creato un podcast dove parla della famiglia e dell’essere mamma, un progetto che ricorda molto quello di Diletta Leotta, MammaDilettante, nato dopo quello di Kate Goodland.