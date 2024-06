Vanja Bogdanovic chi è fidanzata di Vlahovic Instagram e dolce segreto

Un ritorno di fiamma quello di Duvan Vlahovic con la sua attuale fidanzata Vanja Bogdanovic che è infatti rientrata nella sua burrascosa vita sentimentale. A soli 24 anni l’attaccante della Juventus ha già all’attivo una carriera che lo ha tenuto lontano dalla sua terra d’origine come il suo approdo alla Fiorentina nel 2018. Un approdo in Italia quello da parte dell’attaccante della Nazionale Serba che è costata la rottura con Vanja Bogdanovic. C’è infatti un piccolo segreto che riguarda la bella coppia. Duvan Vlahovic e la sua attuale fidanzata si conoscono da anni perché si sono conosciuti a scuola quando il calciatore era ancora in Serbia e ambiva a diventare uno degli attaccanti più forti della sua generazione. Entrambi coetanei erano probabilmente troppo giovani per intraprendere una relazione seria a distanza soprattutto considerando il trasferimento di Vlahovic in Italia quando a soli 18 anni venne acquistato dalla Fiorentina. Negli anni che l’ha vista separata dal calciatore, Vanja Bogdanovic ha proseguito la sua vita in Serbia, a Belgrado, dilettandosi a fare la modella in alcuni servizi fotografici tra cui qualche piccolo shooting con la famosissima Anastasia Popovic. L’attaccante della Juventus e Vanja Bogdanovic si sono incontrati nuovamente quasi per caso durante una vacanza ad Ibiza. Vlahovic era in compagnia di amici così come la modella quando su una spiaggia dell’isola iberica si sono rivisti. La coppia ha così trascorso gli ultimi giorni di vacanza insieme prima di tornare insieme a Belgrado. Da quel momento, dicono gli amici del calciatore, Vlahovic aveva in mente solo la Bogdanovic e così hanno continuato a sentirsi con lunghe videochiamate prima che Vanja lo raggiungesse a Torino nel gennaio scorso. La fidanzata di Dusan Vlahovic mantiene uno stretto riserbo riguardo la sua vita privata infatti, al contrario di tante altre modelle e fidanzate di calciatori, il suo profilo Instagram risulta fermo a 200 follower ed è attualmente oscurato. Vanja Bogdanovic usa spesso il suo account TikTok dove è possibile vedere alcuni video. Dopo l’incontro con Vlahovic, la serba non ha più lasciato il suo fidanzato seguendolo in giro sia per le partite in trasferta sia agli Europei 2024 dove giova con la nazionale serba.

Vanja Bogdanovic non è l’unica ex di Vlahovic

In pochi anni in Italia Dusan Vlahovic può contare vere o presunte ex fidanzate che però al contrario di Vanja Bogdanovic non sono più ritornate nella sua vita. Prima si è parlato tanto di un flirt tra Vlahovic e Carolina Stramare, Miss Italia 2018, che però tra supposizioni e frecciate è una relazione che non è mai stata ufficializzata. In realtà la modella è attualmente fidanzata con Pietro Pellegri, calciatore del Torino. Si è poi vociferato di una storia seria con l’attrice Mariasole Pollio quando era alla Fiorentina, relazione terminata quando lui è approdato alla Juventus. Anche in questo caso non è mai arrivata l’ufficialità anche se su Instagram tra like e commenti sembrava quasi fatta.