Alessia Elefante chi è fidanzata di Donnarumma non come Verratti

È l’uomo del momento fronte gossip Gianluigi Donnarumma, 25 anni. E se l’argomento è Gigio, non può non esserlo anche la sua dolce metà, Alessia Elefante, 27 anni. La relazione tra i due è ormai stabile e duratura, iniziata quando il portiere era ancora minorenne. Ed infatti proprio in occasione del diciottesimo compleanno del portiere, la dolce metà ad una foto che li ritraeva insieme ad una festa gli dedicò un tenerissimo “Finalmente 18 amore mio”. La fidanzata di Donnarumma, nata il 25 maggio 1997, è infatti originaria di Castellammare di Stabia, nel napoletano, il comune di nascita del portiere ed i due si conoscono fin da ragazzini. Il portiere della Nazionale italiana e Alessia Elefante si sono conosciuti a scuola. Dapprima amici di banco, questo sentimento si è poi trasformato in amore nel corso degli anni. Calciatore e compagna sono fidanzati fin dal 2016, quando Donnarumma giocava ancora con la maglia del Milan mentre la convivenza è arrivata un anno dopo, nel 2017 dopo aver intessuto una relazione a distanza. In questo lungo arco di tempo non sono mai uscite voci di crisi, rottura o tradimenti da parte del portiere della nazionale italiana. Con Alessia Elefante la relazione è rimasta molto solida anche con il trasferimento a Parigi, a differenza di Verratti che ha lasciato la moglie, storica fidanzata da quando erano ragazzini, per una modella francese conosciuta dopo poco tempo.

Potrebbe interessarti anche: Sylvinho moglie e figli allenatore Albania: la vita privata

Alessia Elefante che lavoro fa

Il profilo Instagram della fidanzata di Donnarumma non è di certo quella di una influencer. Di lavoro Alessia Elefante fa l’arredatrice di interni. Tra le curiosità su di lei l’affetto per la famiglia: ha una sorella di nome Daniela che vede spesso nonostante la distanza e, come si legge nella bio di Instagram, è “mamma di Coco”, un piccolo cagnolino che spesso è protagonista nelle foto della coppia. Presto, però, diventerà mamma per la prima volta di un bambino. La compagna di Donnarumma è incinta, con il pancione più che evidente negli ultimi scatti. E proprio recentemente Alessia e Gigio sono mostrati con la maglia dell’Italia – rigorosamente da portiere e con il numero 1 sulle spalle – con le scritte “mamma e papà”. Una delle wags più apprezzate, Alessia Elefante ha poco più di 48mila follower che delizia con numerosi scatti di spaccato di vita quotidiana. Fino a poco tempo fa il suo profilo era privato, Alessia Elefante è molto timida e riservata. Appassionata di fumetti, moda e viaggi, tantissimi gli scatti in cui è in giro per il mondo sempre accanto al suo amato. Ciò che risalta maggiormente all’occhio tra i due è la notevole differenza di altezza: Donnarumma è infatti 196 centimetri mentre la bellissima Elefante 157. I due, nello scorso mese di luglio, sono stati vittime di una violenta rapina: un gruppo di banditi alle 3 di notte si introdusse nell’attico all’ottavo piano di avenue Montaigne in zona Champs-Élysées, nell’ottavo arrondissement, dove il portiere vive con la compagna. I due furono legati, spogliati e derubati con un bottino di circa 500mila euro. I due erano sotto minaccia di un’arma e Donnarumma rimase anche ferito al capo.