Camilla Bresciani chi è moglie di Alessandro Bastoni: Instagram galeotto

Leader in campo con la maglia della Nazionale e dell’Inter, padre di famiglia fuori dal rettangolo verde: uno dei segreti di Bastoni è certamente la splendida moglie Camilla Bresciani che lo supporta dal 2020, l’anno in cui si sono conosciuti e fidanzati grazie ai social (così si vocifera). Un colpo di fulmine che li ha portati subito alla convivenza a Brescia e poi al matrimonio. La moglie di Bastoni è originaria di Genova, è nata nel capoluogo ligure il 2 ottobre del 1999 sotto il segno della Bilancia. Terminati gli studi al liceo Camilla Bresciani ha iniziato la sua carriera nella moda e contemporaneamente giovanissima ha messo su la sua famiglia. Alessandro Bastoni e sua moglie hanno celebrato il loro matrimonio il 23 giugno del 2023 previa cerimonia in comune. La festa è stata particolare. Il party è stato in coppia con Lautaro Martinez e sua moglie, in un vero e proprio maxi party a cui hanno partecipato anche i compagni di squadra dell’Inter del difensore e durato ben tre giorni. Il profilo Instagram ufficiale della moglie di Alessandro Bastoni è Camilla_Bresciani le foto partono dall’inizio della relazione con il calciatore ed è sempre aggiornatissimo sui dettagli della loro vita privata. Appassionata di moda, insieme al marito ha dato vita ad un brand di abbigliamento a Milano, trasformando la sua passione in un vero e proprio lavoro. Bastoni ha una figlia di nome Azzurra, nata il 21 gennaio 2022. Un nome, il primo, forse come omaggio all’Inter e alla Nazionale Italiana. Recentemente, peraltro, Bastoni ha espresso il desiderio di allargare ulteriormente la famiglia, con un’altra bambina da chiamare “Nera”, per richiamare in toto l’Inter: chissà se la bella Camilla è d’accordo.

Potrebbe interessarti anche: Alessia Elefante chi è fidanzata di Donnarumma non come Verratti

Camilla Bresciani e la figlia Azzurra

Camilla Bresciani, come detto, ha una vera e propria passione per la moda. Su Instagram, dove vanta ben 61mila follower, sono tantissime le immagini postate dalla ragazza in cui sfoggia borse firmate e capi di lusso per un’eleganza che lascia tutti senza paole. Sempre all’ultima moda, gli outfit scelti ed indossati dalla Bresciani sono anche fonte di ispirazione per i suoi follower. E sul suo profilo Instagram una parte centrale la ricopre la piccola Azzurra: tanti gli scatti tenerissimi con la mamma, per una scelta della Bresciani di voler dimostrare come riesca a bilanciare in egual misura sia la vita familiare che quella lavorativa. Nel maggio del 2021 la ragazza si è poi resa protagonista di una dedica d’amore attraverso un reel al suo consorte: “Ti ho visto diventare ciò che non avrei mai creduto possibile. Ti ho visto diventare uomo. E quando mi volto indietro nell’averti scelto vedo l’unica mia vittoria. Sei l’amore più sincero e vero mai provato”.