Fedez inchiesta: l’accusa e la reazione di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, 37 anni, e Fedez, 34 anni: gli ex Ferragnez continuano costantemente a far palare di loro. Il “matrimonio tossico”, così l’ha definito il rapper è ormai finito da diversi mesi e recentemente i due ex coniugi si sono resi protagonisti tra carte in tribunale, assegni di mantenimento, ma soprattutto veri e propri dispetti e frecciate più o meno velate. Fedez, negli ultimi giorni, ha tenuto i suoi fan con il fiato sospeso per le sue condizioni di salute: si era infatti diffusa la voce di un suo ricovero in ospedale perché stesse male. Smentite di rito, però, sono arrivate dal suo entourage. Nel week end Fedez è stato protagonista di un vero e proprio battibecco con Rebecca Pecori, la giornalista di Farwest in occasione dell’incontro a Taranto con il Codacons sull’Ilva. Nel mirino le attività benefiche del rapper, con focus particolare sulla richiesta di chiarimenti inerente “Quando sarai grande”, libro di favole il cui ricavato nel 2019 è andato ad Heal Onlus, associazione per la ricerca sui tumori cerebrali infantili. Il rapper, alla richiesta di chiarimenti, ha attaccato ricordando come nessun tribunale abbia aperto un fascicolo di indagine sulla vicenda: “State cercando il pelo nell’uovo rovistando tra le mie aziende”. Intanto l’inchiesta di Farwest sarà trasmessa in onda stasera: molto interessata anche Chiara Ferragni che ha addirittura messo il video della presentazione della puntata tra i suoi preferiti. La nuova puntata andrà in onda staera, lunedì 24 gugno alle 21:20 su Rai 3 ma è possibile vederla anche su RaiPlay. Fedez sarà il protagonista principale: oltre all’inchiesta sulla beneficenza, sarà analizzato anche il caso del pestaggio ai danni di Cristiano Iovino, influencer e personal trainer. L’uomo fu pestato da un gruppo di 8-9 uomini nella note tra il 21 ed il 22 aprile scorso e secondo le accuse era presente il rapper. Il rapper e Iovino, poi, hanno raggiunto un accordo che ha visto l’uomo rinunciare ad ogni azione penale in cambio di denaro.

Chiara Ferragni, intanto, dimostra di aver trovato un equilibrio perfetto riguardo la sua vita privata. La bella influencer sembra abbia definitivamente messo da parte ed archiviato il suo matrimonio finito con Fedez ed ha ripreso in mano la sua vita. Nello scorso week end ha lasciato i figli dai nonni ed è volata in Sicilia per partecpare al matrimonio di Diletta Leotta, 32 anni. La conduttrice di Dazn si è sposata con il calciatore Lorius Karius, 31 anni, nell’isola di Vulcano, al Therasia Resort. Sul suo profilo social tante le immagini postate relative alla festa ed agli outfit indossati dalla bella influencer. Dal vestito bianco che ha lasciato la schiena scoperta in occasione del “White party” fino all’abito scollato per il giorno delle nozze.