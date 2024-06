Brigitte Bardot ha figli: il dramma ‘come un tumore’

La vita di Brigitte Bardot è segnata da grandi successi nel mondo dello spettacolo e da grandi sofferenze nella vita privata di moglie e madre. Viziata, di famiglia borghese e soprattutto anticonformista (almeno da giovane) BB è diventata giovanissima una star prima come modella, poi come attrice con Piace a Troppi nel 1952 e infine anche come attivista. L’attrice francese è stata un mito nei ruggenti Cinquanta e Sessanta, anche se poi ha lasciato le scene nei primi anni Settanta, ritirandosi a vivere a vita privata, pur restando un personaggio pubblico molto chiacchierato in Francia. Ma la mitica Brigitte Bardot ha fatto anche discutere per la sua vita privata, in particolare per il complicato rapporto con il suo unico figlio, Nicolas avuto con l’attore Jacques Charrier. Un flirt come tanti che la star aveva spesso avuto mischiando cinema e passione. Charrier e BB si erano conosciuti sul set del film Babette va alla guerra di Christian-Jaque. Due anni dopo la bionda modella trapiantata a Saint Tropez era con Sami Frey e aveva divorziato dal primo marito. Brigitte Bardot ha avuto un solo figlio Nicolas Charrier che non avrebbe mai voluto. La maternità non era nei piani dell’attrice francese che arrivo anche dopo la gravidanza a tentare il suicidio a causa di una pesante depressione. Al lapice della carriera Brigitte Bardot vedeva suo figlio come un ostacolo insormontabile, un limite, un imposizione, un errore, non una scelta. L’aborto era illegale all’epoca e nessuno per vie diverse volle interrompere la gravidanza di una stella internazionale del cinema. Neanche la rinuncia volontaria di ogni diritto di genitorialità su Nicolas l’ha fatta vivere con serenità. Del sentirsi obbligata a diventare madre, Brigitte Bardot ha parlato con toni diversi in contesti differenti. Nella sua autobiografia ha sparato a zero definendo Nicolas durante la gravidanza un “tumore”, salvo poi qualche anno fa ridurre la definizione in un momento sbagliato per diventare mamma. Un dramma insomma la nascita del figlio per la Bardot a tal punto da dire che la nascita ha reso infelice sia lei come donna che il piccolo come uomo che non si sentiva accettato. In pochi sanno però che l’attrice francese ha tentato di non avere figli. Nel dettaglio pur essendo l’interruzione di gravidanza illegale ha tentato lei stessa di abortire rischiando la morte. Brigitte Bardot per non avere figli durante la gravidanza assunse della morfina ma non riuscire il suo intento. In seguito, da grande amante degli animali, la modella transalpina ha anche detto che avrebbe preferito di gran lunga partorire un cagnolino rispetto ad un neonato.

Brigitte Bardot e la scena inventata sull’alborto

Proprio grazie a questa dichiarazione, la fiction ispirata alla vita di Brigitte Bardot che ha mandato in onda canale 5 nel 2024, ha inventato una scena che è stata molto presa in oggetto dalla critica internazionale per la durezza. Nella serie si vede BB che visibilmente scossa scopre di essere incinta e mentre chiede di abortire si preoccupa di una coniglietta rinchiusa in una gabbia, ottenendo come consolazione di poterla portare con sé evitandole esperimenti. Ovviamente questo passaggio della fiction non è realmente accaduto nella vita di Brigitte Bardot ma la ricostruzione storica è contestualizzata senza strafalcioni storici.